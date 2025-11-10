Özgür Arıcı Koçarlı Pazarında Esnafa Destek Verdi

Pazar ziyareti esnaf ve vatandaşlarla sıcak temas sağladı

Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, ilçe pazarını ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Arıcı, tezgahları tek tek dolaşıp esnafa \"hayırlı işler\" dileklerinde bulundu ve vatandaşlarla samimi sohbetler gerçekleştirdi; talepleri ve önerileri dinledi.

Ziyarette pazarcı esnafıyla yakından ilgilenen Başkan Arıcı, yerel üreticilerin her zaman yanında olduklarını vurguladı.

Başkan Arıcı, \"Koçarlı’nın bereketli topraklarında üreten, alın teriyle kazanan her hemşehrimizin yanındayız. Onların emeğiyle büyüyen bu pazar, ilçemizin canlılığını gösteriyor\" dedi.

Pazar esnafı ve vatandaşlar ziyaretten memnuniyetlerini ifade ederek Başkan Arıcı’ya teşekkür etti.

KOÇARLI BELEDİYE BAŞKANI ÖZGÜR ARICI, PAZAR ZİYARETİNDE ESNAF VE VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELEREK DESTEK MESAJI VERDİ.