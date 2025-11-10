Özgür Arıcı Koçarlı Pazarında Esnafa Destek Verdi

Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, ilçe pazarını ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla buluştu, talepleri dinleyip yerel üreticilere destek sözü verdi.

Yayın Tarihi: 10.11.2025 17:07
Güncelleme Tarihi: 10.11.2025 17:07
Özgür Arıcı Koçarlı Pazarında Esnafa Destek Verdi

Özgür Arıcı Koçarlı Pazarında Esnafa Destek Verdi

Pazar ziyareti esnaf ve vatandaşlarla sıcak temas sağladı

Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, ilçe pazarını ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Arıcı, tezgahları tek tek dolaşıp esnafa \"hayırlı işler\" dileklerinde bulundu ve vatandaşlarla samimi sohbetler gerçekleştirdi; talepleri ve önerileri dinledi.

Ziyarette pazarcı esnafıyla yakından ilgilenen Başkan Arıcı, yerel üreticilerin her zaman yanında olduklarını vurguladı.

Başkan Arıcı, \"Koçarlı’nın bereketli topraklarında üreten, alın teriyle kazanan her hemşehrimizin yanındayız. Onların emeğiyle büyüyen bu pazar, ilçemizin canlılığını gösteriyor\" dedi.

Pazar esnafı ve vatandaşlar ziyaretten memnuniyetlerini ifade ederek Başkan Arıcı’ya teşekkür etti.

KOÇARLI BELEDİYE BAŞKANI ÖZGÜR ARICI, PAZAR ZİYARETİNDE ESNAF VE VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELEREK...

KOÇARLI BELEDİYE BAŞKANI ÖZGÜR ARICI, PAZAR ZİYARETİNDE ESNAF VE VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELEREK DESTEK MESAJI VERDİ.

KOÇARLI BELEDİYE BAŞKANI ÖZGÜR ARICI, PAZAR ZİYARETİNDE ESNAF VE VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELEREK...

İLGİLİ HABERLER

33. Dönem POMEM Başvuruları Ne Zaman Başlayacak? Polis Akademisi'nde Bekleyiş

Kızılcık Şerbeti'nde Şok Değişim: Sıla Türkoğlu Veda Ediyor, Seray Kaya Kadroda

Yeni Asgari Ücret 2026: İlk Senaryo Yüzde 20, 26.500 TL Beklentisi

Kademeli Emeklilik Beklentisi: Son Durum ve Yeni Gelişme

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gönen’de 10 Kasım Siren Krizi: 'Bu ne saygısızlık' Tepkileri Yükseldi
2
Kocaeli'de 10 Kasım Mevlidine Protesto Çağrısı: Bir Kişi Gözaltına Alındı
3
Susurluk-Bandırma Karayolunda Feci Kaza: 1 Kişi Öldü, 1 Yaralı
4
Balıkesir Sındırgı'da 4.9 Büyüklüğünde Deprem
5
Erzurum Barosu’ndan Anıtkabir’e Anlamlı Ziyaret — 87. Yılda Saygı
6
Ankara Çankaya'da Silahlı İntihar Girişimi: Şüpheli Teslim Oldu

Kademeli Emeklilik Beklentisi: Son Durum ve Yeni Gelişme

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Alımı: KPSS 70 ile 10 Kadro, Kadın Kontenjanı

33. Dönem POMEM Başvuruları Ne Zaman Başlayacak? Polis Akademisi'nde Bekleyiş

İBB Burs Sonuçları 2025: Genç Üniversiteli Desteği Ne Zaman Açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı 2.764 İşçi Kura Tarihi: 12 Kasım 2025 — İŞKUR Canlı Yayın ve Sonuçlar

TOKİ 2025 Genç Başvuru Ekranı Açılıyor: 18-30 Yaş, Anne-Baba Şartı ve Tarihler

Kenan İmirzalıoğlu'nun A.B.İ Dizisi: Yayın Tarihi, Konu ve Dev Kadro

Yeni Asgari Ücret 2026: İlk Senaryo Yüzde 20, 26.500 TL Beklentisi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Kararı ve Gecikmeler

Kızılcık Şerbeti'nde Şok Değişim: Sıla Türkoğlu Veda Ediyor, Seray Kaya Kadroda

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri