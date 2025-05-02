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Özgür Koçak, Ailesinin İsimlerini Taşıyan Yeni Böcek Türleri Keşfetti

Karaman'da yaşayan Özgür Koçak, ailesinin isimlerini taşıyan yeni böcek türlerini literatüre kazandırdı.

Yayın Tarihi: 02.05.2025 11:38
Güncelleme Tarihi: 02.05.2025 11:38
Özgür Koçak, Ailesinin İsimlerini Taşıyan Yeni Böcek Türleri Keşfetti

Karaman'da Yeni Böcek Türleri Dünyaya Tanıtılıyor

Karaman'ın böcek çeşitliliği üzerinde kapsamlı çalışmalar yürüten jeoloji yüksek mühendisi Özgür Koçak, kendisinin, eşinin ve çocuklarının isimlerini taşıyan yeni böcek türlerini literatüre kazandırmayı başardı. 55 yaşındaki Koçak, yaptığı araştırmalarla toplamda 19 yeni tür keşfetti.

İlk Keşfini 2013 Yılında Yaptı

Koçak, 2003 yılında Erzincan'da görevi sırasında gördüğü kelebeklerin göçünden etkilenerek böceklere olan ilgisini arttırdı. Daha sonra, memleketi Karaman'da biyoçeşitlilik üzerine çalışma yapmaya karar verdi. 15 yıllık bir çaba sonucunda Karaman'daki kelebek türlerini tespit etti.

Aile İsimleriyle Yeni Türler

Koçak, ilk böcek türünü 2013'te keşfederek bu türe Karaman'ın adını verdi. Devam eden çalışmalarında ailesinin isimlerini taşıyan böcek türlerine de yer verdi. İş yerinin bahçesinde keşfettiği bir böceğe 'Pygopleurus ozguri', Ermenek'te bulduğu bir böceğe ise 'Plagiognathus ozgurkocaki' adını verdi. Ayrıca, eşinin ismi olan 'Phytoecia schuleae' (Şule), çocuklarının isimleri olan 'Orthonotus efei' (Efe) ve 'Psallus eceae' (Ece) adlarını taşıyan türleri de literatüre kazandırdı.

Çalışmaları ile Türkiye'nin Zengin Biyoçeşitliliğine Dikkat Çekiyor

Koçak, gerçekleştirdiği keşiflerle dünyaya yeni türler tanıtmanın önemine vurgu yaptı. Türkiye'nin, Afrika, Avrupa ve Asya'nın böcek türlerini barındıran zengin bir faunaya sahip olduğunu belirten Koçak, "Her dağda, her vadide farklı böcek türleri yaşayabiliyor. Amacım Karaman'ın tüm böcek çeşitliliğini keşfetmek." ifadelerini kullandı.

Karaman'da yaşayan jeoloji yüksek mühendisi 55 yaşındaki Özgür Koçak, kendisinin, eşinin, oğlunun...

Karaman'da yaşayan jeoloji yüksek mühendisi 55 yaşındaki Özgür Koçak, kendisinin, eşinin, oğlunun ve kızının adını da taşıyan böcek türlerini literatüre kazandırdı.

Karaman'da yaşayan jeoloji yüksek mühendisi 55 yaşındaki Özgür Koçak, kendisinin, eşinin, oğlunun...

Karaman'da yaşayan jeoloji yüksek mühendisi 55 yaşındaki Özgür Koçak, kendisinin, eşinin, oğlunun ve kızının adını da taşıyan böcek türlerini literatüre kazandırdı.

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