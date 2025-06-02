Özgür Özel, Ağıralioğlu'nu Ziyaret Etti: İki Liderin Görüşmesinde Önemli Mesajlar

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Ağıralioğlu'na Ziyaret

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Anahtar Parti (A Parti) Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu'nu ziyaret etti. İki liderin A Parti Genel Merkezi'nde yaptığı basına kapalı görüşme bir saat sürdü. Toplantının ardından yapılan ortak basın toplantısında Özel, Ağıralioğlu'na partilerinin kuruluşu nedeniyle hayırlı olsun dileklerini iletti.

İşçi Grevleri Üzerine Önemli Açıklamalar

Özel, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ndeki işçilerin grev yapmasıyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: "Buradan kimse bizden greve çıkmış işçiye laf söylememizi falan beklemesin. Ama nasıl oranın hakları varsa, belediye yönetiminin de hakları vardır. Bugün çıktı, İzmir halkı kendi evinin önündeki çöpü aldı kaldırdı. İzmir halkına mı 'grev kırıcı' diyeceksiniz?" Bu sözleriyle işçilerin haklarına duyduğu saygıyı vurguladı.

Erdoğan'ın Açıklamalarına Cevap

Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Biz bu topraklarda yolcu değiliz, hancıyız" şeklindeki açıklamalarına atıfta bulunarak, "Bu sözleri, parti içine yönelik söylediğini hepimiz biliyoruz. Bizim derdimiz, vatandaşın yakasından düşsün. 'Yolcu değil, hancıyız' meselesini bize söylüyorsa, biz hanı inşa edenleriz," dedi.

Terörsüz Türkiye ve Meclis Komisyonu Önerisi

Özel, terörsüz Türkiye sürecinde Meclis'te bir komisyon oluşturulmasını savunarak, "Tüm siyasi partilerin önemsendiği, Meclisi ve milleti temsil eden bir komisyonun oluşturulması, Türkiye'ye demokrasi getirecek bir çalışma olmalıdır," şeklinde konuştu.

İnfaz Yasasına Eleştiriler

Özel, DEM Parti'nin 10. Yargı Paketi'ne yönelik eleştirilerinin sorulması üzerine, "İnfaz yasasının son derece kötü bir sürece işaret ettiği ortada," dedi. Ayrıca, bahsi geçen düzenlemenin toplumsal beklentileri karşılayamadığı durumlarda rahatsızlık yaratacağını vurguladı.

Ağıralioğlu'ndan Terörsüz Türkiye Vurgusu

A Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu ise, "Memlekette herkes terörsüz bir Türkiye istiyor ama hükümetin siyasi sicili, yanılma potansiyeli ve hatalar, bizi ihtiyatlı hale getiriyor," diyerek sürece karşı iktidardan açıklama ve şeffaflık talep etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ⁠(solda), Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu'nu (sağda) ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ⁠(solda), Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu'nu (sağda) ziyaret etti.