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Özgür Özel, Ara Güler'i Unutmadı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ünlü foto muhabiri Ara Güler'i vefatının 6. yılında anarak, başarılarını övdü.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 14:08
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 14:08
Özgür Özel, Ara Güler'i Unutmadı

CHP Genel Başkanı Özel, Ara Güler'i Andı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, ünlü foto muhabiri Ara Güler'in ölümünün 6. yıl dönümünde kendisine saygı duruşunda bulundu.

Sosyal Medyada Paylaşım Yaptı

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin en iyi foto muhabirlerinden biri olan, uluslararası alanda tanınan ve Master of Leica unvanını kazanmış usta gazeteci Ara Güler'i anmak benim için bir onurdur. Onun sınırları aşan başarıları, Türk fotoğrafçılığının her zaman ilham kaynağı olmuştur" dedi.

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