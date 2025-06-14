Özgür Özel: 'Bayburt, İktidar Dostu Değil, Milletin Kalesi'

Özgür Özel, Bayburt'ta Kapsamlı Açıklamalar Yaptı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Bayburt'ta düzenlenen mitingde önemli mesajlar verdi. "Bu ülkede peşine takılacak, bu topraklarda yolundan, izinden gidilecek iki Mustafa var. Bir, Peygamberimiz Muhammed Mustafa, bir de bu ülkenin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk. Allah kimseyi ne Peygamberimizin izinden ne Gazi Mustafa Kemal'in izinden ayırmasın," dedi.

Bayburt’a Bağırına Basacak Yerel Destek

Özel, mitingde “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” sloganıyla bir araya gelen kalabalığa seslendi. Bayburt'a gitmesi yönünde yapılan eleştirilere yanıt vererek, "Bugün artık öyle siyasi partilerin kalesi, kale siyaseti bitmiştir. Bayburt, bir bütün olarak bu milletin kalesidir," ifadesini kullandı.

İşsizlik Sorununa Dikkat Çekti

Özel, Türkiye'nin son 10 yılın en yüksek işsizlik rakamları ile yüzleştiğini belirtti. Özel, “İşsiz olan, iş aramaktan yılan ve iş aramaya bile çıkamayan bütün kesimleri hesaplayınca TÜİK yüzde 33 işsizlik rakamı açıklıyor. Gençlerde bu oran yüzde 38, kadınlarda ise yüzde 40'a ulaşıyor,” şeklinde konuştu.

Siyasi Eleştiriler ve Öngörüler

Özgür Özel, hükümetin iktidarı elinde bulundurmanın şımartıcı etkisini eleştirerek, “Arkalarında milletin desteği yok, sürekli saldırıyorlar,” ifadelerini kullandı. Bu durumu, mevcut ekonomik krizin nedenlerinden biri olarak tanımladı.

Filistin Meselesine Vurgu

Özel, “Filistin'e sahip çıkıyoruz, İsrail'e meydan okuyoruz,” diyerek Türkiye'nin çevresindeki çatışmalara dikkat çekti. Ayrıca, Türkiye'nin ulusal meselesinin Filistin olduğunu hatırlattı.

Demokrasi ve Adalet Vurgusu

Son olarak, Özel, “Sayın Erdoğan, 87 gün önce ‘birbirlerinin yüzüne bakamayacaklar’ demişti. Ben buradayım ve bu iftiraların doğru olmadığını buradan ilan ediyorum,” dedi. Konuşmasını, bir kez daha iktidarın haksızlıklarına karşı çıkarak tamamladı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisince Genç Osman Stadyumu yanındaki alanda "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" sloganıyla düzenlenen mitingde konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisince Genç Osman Stadyumu yanındaki alanda "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" sloganıyla düzenlenen mitingde konuştu.