Özgür Özel, CHP Grup Toplantısı'nda Terörsüz Türkiye Vurgusu Yaptı

Özgür Özel, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda Konuştu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Biz terörsüz bir Türkiye'den, terörün durmasından yanayız. Terörsüz Türkiye'nin baş savunucusuyuz. Ama biz terörün her türlüsüne, şiddetin her türlüsüne karşıyız" ifadelerini kullandı.

110. Yılında Çanakkale Zaferi'ni Andı

Özel, konuşmasında 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümünü andıklarını belirtti. Çanakkale Destanı'nın, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundaki önemli bir kilometre taşı olduğunu ifade eden Özel, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü büyük bir askeri deha olarak öne çıkardı.

Çanakkale'deki mücadelenin, toplumun tüm kesimlerinin bir araya gelerek emperyalist işgallere karşı durduğu bir direniş olduğunu vurgulayan Özel, "Vatan sevgisinin, ülke sevgisinin ve cesaretin hiçbir silah karşısında aciz bırakmayacağının dünyaya gösterildiği bir zaferdi" dedi.

Ateşkesin İhlali ve Gazze'deki Durum

Özel, şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluşacaklarını hatırlatırken, şunları ekledi: "Onlar, CHP'nin ülkenin gündemi ne olursa olsun sürekli gözettiği büyüklerimizdir." Ayrıca, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında binlerce insanın hayatını kaybettiğini belirtti. Ateşkesin bozulduğunu duyuran Özel, ölü sayısının hızla arttığını kaydetti.

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