Özgür Özel, CHP Grup Toplantısı'nda Terörsüz Türkiye Vurgusu Yaptı

Özgür Özel, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda Konuştu
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Biz terörsüz bir Türkiye'den, terörün durmasından yanayız. Terörsüz Türkiye'nin baş savunucusuyuz. Ama biz terörün her türlüsüne, şiddetin her türlüsüne karşıyız" ifadelerini kullandı.
110. Yılında Çanakkale Zaferi'ni Andı
Özel, konuşmasında 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümünü andıklarını belirtti. Çanakkale Destanı'nın, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundaki önemli bir kilometre taşı olduğunu ifade eden Özel, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü büyük bir askeri deha olarak öne çıkardı.
Çanakkale'deki mücadelenin, toplumun tüm kesimlerinin bir araya gelerek emperyalist işgallere karşı durduğu bir direniş olduğunu vurgulayan Özel, "Vatan sevgisinin, ülke sevgisinin ve cesaretin hiçbir silah karşısında aciz bırakmayacağının dünyaya gösterildiği bir zaferdi" dedi.
Ateşkesin İhlali ve Gazze'deki Durum
Özel, şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluşacaklarını hatırlatırken, şunları ekledi: "Onlar, CHP'nin ülkenin gündemi ne olursa olsun sürekli gözettiği büyüklerimizdir." Ayrıca, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında binlerce insanın hayatını kaybettiğini belirtti. Ateşkesin bozulduğunu duyuran Özel, ölü sayısının hızla arttığını kaydetti.
Emeklilere Yönelik Öneriler
Özel, yaklaşan Ramazan Bayramı için emeklilerin ekonomik sıkıntılarına dikkat çekti. "Emekli bayram ikramiyesi en az asgari ücret düzeyinde olmalı" diye belirten Özel, “14 bin lira emekli maaşıyla geçinmek gerçekten bir zorluk” Özgür Özel, terörsüz bir Türkiye hedefinin önemini yineleyerek, bu amacın ancak demokratikleşme ile sağlanabileceğini vurguladı. "Bütün muhataplarımıza dikkatli bir duruş sergileyerek iletişim kuruyoruz" diyen Özel, Meclis’teki tüm siyasi partilere, terör ve mafyaya karşı ortak bir tutum geliştirme çağrısında bulundu. Özel, "Terörsüz Türkiye istiyorum. Demokratik Türkiye; barış, güven içinde Türkiye istiyorum. Terörün de kökü kazınsın, mafyanın da kökü kazınsın" diyerek sözlerini tamamladı. (Sürecek)
Terörsüz Türkiye Hedefi
Özgür Özel, terörsüz bir Türkiye hedefinin önemini yineleyerek, bu amacın ancak demokratikleşme ile sağlanabileceğini vurguladı. "Bütün muhataplarımıza dikkatli bir duruş sergileyerek iletişim kuruyoruz" diyen Özel, Meclis’teki tüm siyasi partilere, terör ve mafyaya karşı ortak bir tutum geliştirme çağrısında bulundu.
Özel, "Terörsüz Türkiye istiyorum. Demokratik Türkiye; barış, güven içinde Türkiye istiyorum. Terörün de kökü kazınsın, mafyanın da kökü kazınsın" diyerek sözlerini tamamladı.
(Sürecek)