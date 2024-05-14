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Özgür Özel, CHP’nin grup toplantısında konuştu: "Vergi azdan az, çoktan çok alınmalı"

CHP lideri Özgür Özel, partisinin grup toplantısında konuştu. Özel konuşmasında, tasarruf paketini de değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 14.05.2024 16:17
Güncelleme Tarihi: 14.05.2024 16:17
Özgür Özel, CHP’nin grup toplantısında konuştu: "Vergi azdan az, çoktan çok alınmalı"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeme dair pek çok konuyu değerlendiren Özel, dün açıklanmış olan ‘tasarruf paketi’ne de değindi.

Özgür Özel, 10 sene önce Soma maden faciasında hayatını kaybeden 301 işçiyi andı. Soma’da adalet sağlanamadığını ifade eden Özel, bu konudaki mücadeleyi sürdüreceklerini ifade etti. Ayrıca Özel, kürsüden işçilere “Örgütlenin!” çağışında bulundu.

14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla konuyu çiftçilere ve tarıma da getiren Özel, “Çiftçiler olmazsa hayat olmaz. Ancak 20 yıldır uygulanmakta olan politikalar nedeniyle hem ekilen araziler azaldı, hem de çiftçi ektikçe zarar ett, ürettikçe iflas etti. Maalesef birilerinin önceliği 5li çeteler ve yandaş şirketler oldu. CHP’nin önceliği ise vatanın gerçek efendileridir” ifadelerini kullandı.

“Tasarruf genelgesinin çok daha ilerisindeyiz”

CHP lideri Özel, dün açıklanmış olan ‘tasarruf paketi’ hakkında da konuştu. Özel, “CHPli belediyeler, dün açıklanan tasarruf genelgesinin çok daha ilerisindedir. Verimliliğimiz oldukça yüksek. CHPli belediye başkanlarımız, yandaş firmalara ihale vermek yerine istihdam yaratıyor, işi yarı fiyatına halledebiliyor. Başkanlarımız, engellemeleri bahane etmeden üretmeye devam ettiler” dedi.

TBMM’nin de tasarrufa geçmesi gerektiğini ifade eden Özel, “Bu genelgede olumlu bir fark, Cumhurbaşkanlığı harcamalarının da genelgede yer alması. Ancak Meclis olağan bir şekilde genelge dışında yer alıyor. Sayın TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’a çağrıda bulunuyorum: Meclis de kendi genelgesini hızlı bir şekilde hazırlasın” dedi.

Geçmiş döneme de dikkat çeken Özel, “Geçmişte ‘itibardan tasarruf olmaz, Saray’dan kısamayız’ diyorlardı. Mehmet Şimşek, makam araçları için ‘çerez parası’ demişti. Şimdi ise 3 yıllık tasarruf genelgesi hazırlanmış. Vergide adalet önemli. Azdan az, çoktan çok, hiç kazanmayanda hiç alınmalı” dedi.

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