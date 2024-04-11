Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bayramlaşmak için aradı: Görüşme 5 dakika sürdü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ramazan Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak bayramlaştı. Gazeteci İsmail Saymaz'ın aktardığına göre, Özel, Erdoğan'a "Diyalog kanalının açık olması fayda sağlar" dedi ve görüşme 5 dakika sürdü.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Özel, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve diğer siyasi liderlerle de bayramlaştı.



Önceki gün Sabah gazetesine verdiği röportajda Özel, bayram günü Erdoğan'ı arayacağını belirterek, "Birlikte çalışmak zorunda olduğumuzu... Ve dönem dönem istişare etmek zorunda olduğumuzu söyleyeceğim" ifadelerini kullanmıştı.

Gazeteci İsmail Saymaz, Özel'in Erdoğan'ı aradığı ancak sabah saatlerinde görüşemediği bilgisini verdi. Öğleden sonra Erdoğan'ın Özel'e döndüğünü aktaran Saymaz, görüşmenin 5 dakika sürdüğünü belirtti.

Görüşme sırasında Özel'in, "Diyalog kanalının açık olması fayda sağlar" dediği ve Erdoğan'ın da Özel'in geçirdiği operasyonları sorduğu ve "geçmiş olsun" dileklerini ilettiği ifade edildi.



