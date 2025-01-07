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Özgür Özel, DEM Parti Heyeti ile Kritik Görüşme Gerçekleştirdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti heyetiyle yaptığı görüşmede, toplumsal sorunların çözümüne yönelik önemli mesajlar verdi.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 12:57
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 13:28
Özgür Özel, DEM Parti Heyeti ile Kritik Görüşme Gerçekleştirdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Heyetiyle Buluştu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti heyetiyle önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Meclis'teki makamında düzenlenen görüşmeye, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve DEM Parti'li Ahmet Türk katıldı.

Toplantıya, Özgür Özel'in yanı sıra CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen ve CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın da katıldı. Basına kapalı olarak yaklaşık 1 saat 35 dakika süren görüşmenin ardından Özel, gazetecilere açıklamalar yaptı.

Özel'den Önemli Mesajlar

Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında Özgür Özel, "Türkiye'nin 50 yıldır süren bir sorununu ortadan kaldırmak, annelerin gözünün yaşını dindirmek ve yeni şehitlerimizle sarsılmamak adına atılacak her türlü adıma CHP olarak katkı sağlayacağımızı daha önce ifade etmiştik." dedi.

DEM Parti heyetiyle sürece ilişkin görüşlerini paylaştığını belirten Özel, "Geriye dönük ve geleceğe yönelik beklentilerimizi, endişelerimizi net bir şekilde dile getirdik. CHP olarak öneri ve tavrımızı ifade ettik. Böyle bir sürecin Meclis öncülüğünde ilerlemesi gerektiğine inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Toplumsal Mutabakat Vurgusu

Özel, toplumsal mutabakatın önemine dikkat çekerek, özellikle şehit aileleri ve gazilerin korkularının da göz önünde bulundurulması gerektiğini vurguladı. "Akan gözyaşlarını ve kanı durdurmak için atılacak tüm adımların demokratik ve şeffaf olması gerekiyor." diyerek, şeffaflığın önemini yineledi.

DEM Parti'den Teşekkür ve Katkı Vurgusu

DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, Özel ve heyetine davetleri için teşekkür etti. "Kapsamlı bir görüşme yaptık, endişeleri ve önerileri dinledik. Bu görüşmeler, toplumun geleceği için önem taşıyor," diyen Önder, barış içinde bir ülke inşa etme sorumluluğuna vurgu yaptı.

Önder, "Bu, dar bir kesimin siyasi manevrası değil, bütün toplumun geleceğini ilgilendiren bir mesele olduğu için her ayrıntıyı dikkate almak zorundayız," şeklinde konuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti heyetiyle görüştü.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti heyetiyle görüştü.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti heyetiyle görüştü.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti heyetiyle görüştü.

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