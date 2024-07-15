Özgür Özel'den 15 Temmuz Mesajı: "Alınması gereken dersler olduğu unutulmamalıdır"

Geçmişten alınması gereken derslerin altını çizen Özel, ülkenin benzer bir zafiyet ve ihanetle karşılaşmaması için dikkatli olunması gerektiğini ifade etti.
Özgür Özel, darbe girişiminin ülkeyi nasıl bir belirsizliğe sürüklediğini hatırlatarak, "15 Temmuz'un getirdiği tahribatların üstesinden gelmek ve bir daha bu tür zafiyetlerin yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir. Bu süreçten çıkarılacak dersler, geleceğimiz için son derece önemlidir. Ülkemizin bu tür tehditlere karşı güçlü bir duruş sergileyebilmesi için toplumsal dayanışmamız son derece önemlidir. Birlikte hareket ettiğimizde, demokrasimizi daha da güçlendirebiliriz" şeklinde konuştu.