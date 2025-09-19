Özgür Özel'den 19 Eylül Gaziler Günü Mesajı: Gazilere Şükran ve Vefa Çağrısı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, X hesabından 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutlayarak gazilere şükran ve vefa çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 08:11
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 08:11
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den 19 Eylül Gaziler Günü Mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı ve günün anlamına dikkat çekti.

Özel'in paylaşımı ve vurgusu

"Vatan için canını ortaya koyan tüm gazilerimizi şükranla anıyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızın aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum. Vefa, yalnızca tören kürsülerinde değil onurlu yaşam koşullarını sağlayarak gösterilir. Onlara layık bir ülkeyi hep birlikte kuracağız."

Özel paylaşımını, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptı ve gazilere yönelik vefa ve destek çağrısında bulundu.

