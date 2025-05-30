Özgür Özel'den Asgari Ücret İçin Acil Zam Çağrısı

Özgür Özel'den Acil Asgari Ücret Çağrısı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ'i ziyaret ederek, asgari ücrete ara zam talebini gündeme getirdi. Özel, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ile yaptığı görüşmelerde, Türkiye'nin zor koşullarından bahsederek, işçi haklarını koruma amacıyla bir araya geldiklerini ifade etti.

Çalışanların Talepleri Arka Planda Kalmamalı

Özel, mevcut asgari ücretin açlık sınırının altında kaldığını belirterek, geçmişte bu konuda bir ara zam yapılmadığını hatırlattı. “Bu konuyu siyaset üstü yerden ele alalım,” diyen Özel, asgari ücretin artmasının tüm taraflar için önemli olduğunu vurguladı. “Devletin ve işverenlerin üzerine düşen sorumluluklar var,” dedi.

HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ Başkanlarından Destek

HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, Özel'in asgari ücretle ilgili görüşlerinin kendi talepleriyle uyumlu olduğunu kaydederek, “Demokratik ve katılımcı bir Asgari Ücret Tespit Komisyonu kurulmalı” dedi. Ayrıca, kamuda çalışan 600 bin işçiyi etkileyen Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'nün de bir an önce sonuçlandırılmasını talep etti.

İnfaz Düzenlemesi Üzerine Açıklamalar

Özel, Meclis'e sunulan infaz düzenlemesi ile ilgili olarak, bu konunun toplumda beklenti yarattığını dile getirdi. “İnfaz düzenlemesi, cezaevinde yakınları olan herkeste beklenti yaratıyor,” diyen Özel, toplumun tüm kesimlerinin görüşlerinin dikkate alınması gerektiğinin altını çizdi.

Sendikalaşmanın Önemi

Özgür Özel, asgari ücrete dair taleplerin dile getirilmesi için tüm emekçileri sendikalaşmaya davet etti. Taraflar arasındaki görüşmelerin önemi ve gelecekte yapılacak anayasada örgütlenme özgürlüğünün sağlanması gerektiğini belirtti.

İşçi Huzursuzluğu ve Talepler

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay, son dört yılda işçilerin alım gücünün düştüğünü ifade ederken, kamu sözleşmelerinin bir an önce sonuçlandırılması gerektiğini vurguladı. “İşçi şu anda tezgahta huzursuz,” diyen Atalay, 600 bin kamu işçisinin mağduriyetinin giderilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Sonuç Olarak

Özel ve Atalay'ın gerçekleştirdiği bu ziyaretler, Türkiye'de işçi haklarının korunması ve asgari ücret konusundaki taleplerin gündeme getirilmesi açısından büyük önem taşıyor. Tüm tarafların bir araya gelerek ortak bir çözüm arayışında bulunması gerektiği kabul ediliyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ı ziyaret etti. Atalay, CHP Genel Başkanı Özel’i kapıda karşıladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ı ziyaret etti. Atalay, CHP Genel Başkanı Özel’i kapıda karşıladı.