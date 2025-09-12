Özgür Özel'den Bahçeli'ye Destek: 'Ahmet Türk Göreve İade, Ahmet Özer Tahliye Edilmeli'

Özgür Özel'den Bahçeli'nin Açıklamasına Destek: "Ahmet Türk ve Ahmet Özer"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu önünde yaptığı konuşmada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Ahmet Türk göreve iade edilmeli, Ahmet Özer de tahliye edilmeli." açıklamasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

"Kavgayı hakkımı savunmak için yaparım"

Özel, konuşmasında, "Ben kavgayı kavga için değil, kavgayı direnmek, hakkımı savunmak, haksızlığa uğrayan arkadaşlarımın hakkını savunmak için yaparım. O açıdan söylediği doğru. Biz de aynı şeyi söylüyoruz, bu doğruyu savunanların sayısı çok arttı. Bu yanlışlardan dönülür diye ümit ediyorum." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu duruşmasını takip etti

Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davayı da takip etti. İmamoğlu hakkında, üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasıyla "zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" suçundan 8 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle dava açıldığı, duruşmanın İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından, Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda görüldüğü aktarıldı.

Özel, davaya ilişkin olarak, "Bu yatay geçişi o sene yapanların diplomalarını iptal ettiler. İçlerinde Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı vardı ama 1 sene, 2 sene öncesini, sonrasını aynı işlem olduğu halde iptal edemediler çünkü hedef belli, Ekrem İmamoğlu. Bir tek Ekrem İmamoğlu yargılanıyor, oysa aynı suçu işlediğini iddia ettikleri 26 kişi var." şeklinde konuştu ve İmamoğlu'nun yanında olduğunu belirtti.

CHP kurultay davasına ilişkin değerlendirme

Özel, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin davanın 15 Eylül'de görüleceğini anımsatarak, "Bu konuda söylenebilecek her şey söylendi. Partiyi yıpratmak, partiyi tartıştırmak için yapılan bir kötülüktür. Her kötülük gibi bu kötülüğün de son bulacağını umuyoruz." dedi.

