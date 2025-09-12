Özgür Özel'den Bahçeli'ye Destek: 'Ahmet Türk Göreve İade, Ahmet Özer Tahliye Edilmeli'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bahçeli'nin Ahmet Türk ve Ahmet Özer çağrısını doğruladı; Silivri'de Ekrem İmamoğlu duruşmasını izledi, adalet ve hak savunusu vurgusu yaptı.

Yayın Tarihi: 12.09.2025 19:52
Güncelleme Tarihi: 12.09.2025 20:11
Özgür Özel'den Bahçeli'ye Destek: 'Ahmet Türk Göreve İade, Ahmet Özer Tahliye Edilmeli'

Özgür Özel'den Bahçeli'nin Açıklamasına Destek: "Ahmet Türk ve Ahmet Özer"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu önünde yaptığı konuşmada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Ahmet Türk göreve iade edilmeli, Ahmet Özer de tahliye edilmeli." açıklamasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

"Kavgayı hakkımı savunmak için yaparım"

Özel, konuşmasında, "Ben kavgayı kavga için değil, kavgayı direnmek, hakkımı savunmak, haksızlığa uğrayan arkadaşlarımın hakkını savunmak için yaparım. O açıdan söylediği doğru. Biz de aynı şeyi söylüyoruz, bu doğruyu savunanların sayısı çok arttı. Bu yanlışlardan dönülür diye ümit ediyorum." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu duruşmasını takip etti

Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davayı da takip etti. İmamoğlu hakkında, üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasıyla "zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" suçundan 8 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle dava açıldığı, duruşmanın İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından, Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda görüldüğü aktarıldı.

Özel, davaya ilişkin olarak, "Bu yatay geçişi o sene yapanların diplomalarını iptal ettiler. İçlerinde Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı vardı ama 1 sene, 2 sene öncesini, sonrasını aynı işlem olduğu halde iptal edemediler çünkü hedef belli, Ekrem İmamoğlu. Bir tek Ekrem İmamoğlu yargılanıyor, oysa aynı suçu işlediğini iddia ettikleri 26 kişi var." şeklinde konuştu ve İmamoğlu'nun yanında olduğunu belirtti.

CHP kurultay davasına ilişkin değerlendirme

Özel, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin davanın 15 Eylül'de görüleceğini anımsatarak, "Bu konuda söylenebilecek her şey söylendi. Partiyi yıpratmak, partiyi tartıştırmak için yapılan bir kötülüktür. Her kötülük gibi bu kötülüğün de son bulacağını umuyoruz." dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu önünde gazetecilere açıklamalarda...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu önünde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu önünde gazetecilere açıklamalarda...

İLGİLİ HABERLER

Manisa'da 450 Öğrencinin Okul Masrafları Karşılanacak

İmar Hakkı Aktarımı Resmen Başladı: Tapu Sahipleri İçin Yeni Kurallar

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Rakam: Morgan Stanley %20-%25 Öngörüyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sakarya Geyve'de Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 1 Tutuklama
2
Bursa Orhangazi'de Yaya Kazası: Osman Tuna Yaralandı
3
Büyükşehirlerde İtfaiye Personeli Nüfusa Göre Artırıldı
4
3 Çocuğu Olana Sıfır Araç Müjdesi: 2025 İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı
5
Kars'ta Traktörden Düşen 16 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
6
Hakan Fidan İtalya IAI’de: 'Gazze gerçeklerini kabul etmek adil dünya için ilk adım'
7
Erzurum Horasan'da Geri Manvra Kazası: Mihriban Sarıkaya Öldü

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor

Konut Kredisi Faizleri Güncellendi: Banka Banka 120 Ay Oranları

MEB 2025-2026 Ortak Sınav Takvimi Açıklandı: 6-10. Sınıflar İçin Tarihler

Şahinbey'den Rekor Destek: Üniversite Öğrencilerine 50.000 TL — Başvurular 17 Eylül'de

2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Rakam: Morgan Stanley %20-%25 Öngörüyor

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye

İmar Hakkı Aktarımı Resmen Başladı: Tapu Sahipleri İçin Yeni Kurallar

Kütahya Belediyesi'nden Rekor: 95.000 TL'lik Promosyon Anlaşması

Konya Selçuk Üniversitesi'nden 450 Bin TL'ye Kadar Üniversite‑Sanayi Destek Paketi

Yozgat Belediyesi'nden 400 Öğrenciye Tam Donanımlı Çanta Desteği

Manisa'da 450 Öğrencinin Okul Masrafları Karşılanacak