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Özgür Özel’den Çarpıcı “Para Sayma” Açıklaması! "Satmaya çalıştılar"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, son günlerde gündemde olan “para sayma” konusu ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Özel, sosyal medyayı sallayan görüntülerin 2019 yılına ait olduğunu ifade etti.

Yayın Tarihi: 16.03.2024 12:54
Güncelleme Tarihi: 16.03.2024 12:54
Özgür Özel’den Çarpıcı “Para Sayma” Açıklaması! "Satmaya çalıştılar"

31 Mart Yerel Seçimleri öncesi, Isparta’da mitinge katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, son günlerde çok konuşulan “para sayma” videosu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Özel, ortaya çıkan görüntülerin 2019 yılına ait olduğunu ve bu konuda hiçbir çekinceleri olmadığını vurguladı.

özgür özel

“Videoyu bize satmak istediler”

Özgür Özel, sosyal medyada da dolaşıma giren ve hakkında soruşturma başlatılan videoya dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Özel, bahsi geçen videonun 2019 yılına ait olduğunu ve İstanbul il binası satın alırken videonun çekildiğini ifade etti. Videoda yer alan para sayma görüntülerinin ise kaparo parası olduğunun altını çizen Özel, AKP’li bir avukatın bu görüntüleri kendilerine satmak istediklerini ama bu teklifi reddettiklerini de sözlerine ekledi.

Herhangi bir konuda çekinceleri olmadığını belirten Özel, paranın geldiği yerin de verildiği yerin de belli olduğunu ifade etti. Recep Tayyip Erdoğan’a karşı sert eleştirilerde bulunan Özgür Özel, cumhurbaşkanını yalan ve montaj videoların arkasına sığınmakla suçladı.

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