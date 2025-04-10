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Özgür Özel'den ÇGD Ödül Töreninde Sert Açıklamalar

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ÇGD ödül töreninde siyasi baskılara dikkat çekti ve demokratik hakların önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 10.04.2025 22:24
Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 22:24
Özgür Özel'den ÇGD Ödül Töreninde Sert Açıklamalar

Özgür Özel, ÇGD Ödül Töreninde Konuştu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) tarafından düzenlenen Yılın Başarılı Gazetecileri Ödül Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Tören, Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Diploma İptalleri ve Yabancı Yatırımcı Beklentileri

Özel, burada yaptığı konuşmada 31 yıl önce verilmiş diplomaların iptal edilmesinin sonuçlarını değerlendirerek, "31 yıl önce verilmiş diplomayı, devlet kendi verdiği bir kağıdı siyasi amaçla iptal edince hangi kağıdın garantisi kalıyor? Sonra yabancı yatırımcı bekliyorlar." ifadelerini kullandı.

İBB Soruşturması ve Darbe İmaji

CHP Genel Başkanı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun görevden uzaklaştırılmasına yönelik eleştirilerde bulunarak, "Gençler, halk tarafından geri püskürtülmüş başarısız bir darbe girişimi sürecinin içinde olduğumuzu iliğimize, kemiğimize kadar hissediyoruz," dedi.

Demokrasi Mücadelesi ve Gençler

Özel, seçimlerin geleceğinin demokrasi ile otokrasi arasında şekilleneceğini belirtirken, "Bu rejimi, 'Bugün onlarındı, ele geçirelim bizim olsun.' diye inşa etmeyeceğiz," ifadelerini kullandı. Gençlerin sokakları geri aldığına vurgu yaptı ve bu durumu koruma kararlılıklarını dile getirdi.

Uluslararası İletişim ve Hak İhlalleri

Özel, gençlerin geleceğini koruma sözü vererek, "İnsan hakları ihlalleri dünya genelindeki bir sorun. Bunu tüm dünyaya anlatacağız," dedi. Yabancı basına bilgi verileceğini ve bu mesajın çeşitli uluslararası platformlara ulaştırılacağını vurguladı.

Ödül Töreninin Katılımcıları

Ödül törenine, Özel’in yanı sıra DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Selcan Taşçı, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, milletvekilleri, ÇGD üyeleri ve gazeteciler katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (ortada), Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) tarafından, Çankaya...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (ortada), Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) tarafından, Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde düzenlenen "Yılın Başarılı Gazetecileri Ödül Töreni"ne katıldı. Ödül töreninde, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları (solda) ve Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner (sağ 2) de yer aldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (ortada), Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) tarafından, Çankaya...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (ortada), Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) tarafından, Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde düzenlenen "Yılın Başarılı Gazetecileri Ödül Töreni"ne katıldı. Ödül töreninde, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları (solda) ve Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner (sağ 2) de yer aldı.

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