Özgür Özel'den Dilruba Kayserilioğlu Açıklamaları

İzmir'de Özgür Özel'in Açıklamaları

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'de düzenlediği basın toplantısında bazı çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Dilruba Kayserilioğlu'nun Tutuklanması Hakkında

Özel, Dilruba Kayserilioğlu adlı genç kadının sosyal medyada yaptığı bir sokak röportajı nedeniyle tutuklanıp cezaevine girmesini "yanlış, ölçüsüz ve adaletsiz" olarak nitelendirdi. 33 yaşındaki Kayserilioğlu'nun ifadeleri nedeniyle ceza almasının bir ibret teşkil ettiğini vurguladı.

Erdoğan ile İletişim İsteği

Bir gazetecinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kayserilioğlu üzerinden kendisinden özür beklediğine dair sorusunu yanıtlayan Özel, bu durumu büyük bir üzüntüyle karşıladığını belirtti. Türkiye'nin normalleşme sürecine dikkat çekerek, "Eğer böyle bir konu varsa yönetimle iletişim kurabilmemiz gerekir" ifadesinde bulundu.

Özgür Özel'in Beklentileri

Özel, CHP seçmeninin rahatsız olduğu bazı ifadeler dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür beklediğini, ancak kendi ifadelerinin kötü olmadığını ve kendisi için bir özür talebinin söz konusu olmadığını ifade etti. "Hadi Sayın Erdoğan bir adım atsın ve kendi söylemleri için özür dilesin" dedi.

Teğmenlerin Kılıç Töreni Üzerine

Özel, kılıçlarla yemin eden teğmenlerin törenine de değinerek, olayın tam anlamıyla bir ritüel olduğunu söyledi. Bu kutlamaların siyasi malzeme haline getirilmesinin yanlış olduğunu belirtti.

Son olarak, "Atatürk'ün askeriyim" diyen hiçbir teğmenin suçlanamayacağını ve bu durumun tarih önünde hesap verilmesi gereken bir mesele olduğunu söyleyerek sözlerini tamamladı.