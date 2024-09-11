DOLAR
33,99 0,14%
EURO
37,48 0,01%
ALTIN
2.751,04 0,07%
BITCOIN
1.954.650,57 0,25%

Özgür Özel'den Dilruba Kayserilioğlu Açıklamaları

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Dilruba Kayserilioğlu'nun tutuklanmasını adaletsiz buldu.

Yayın Tarihi: 11.09.2024 18:49
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 18:49
Özgür Özel'den Dilruba Kayserilioğlu Açıklamaları

İzmir'de Özgür Özel'in Açıklamaları

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'de düzenlediği basın toplantısında bazı çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Dilruba Kayserilioğlu'nun Tutuklanması Hakkında

Özel, Dilruba Kayserilioğlu adlı genç kadının sosyal medyada yaptığı bir sokak röportajı nedeniyle tutuklanıp cezaevine girmesini "yanlış, ölçüsüz ve adaletsiz" olarak nitelendirdi. 33 yaşındaki Kayserilioğlu'nun ifadeleri nedeniyle ceza almasının bir ibret teşkil ettiğini vurguladı.

Erdoğan ile İletişim İsteği

Bir gazetecinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kayserilioğlu üzerinden kendisinden özür beklediğine dair sorusunu yanıtlayan Özel, bu durumu büyük bir üzüntüyle karşıladığını belirtti. Türkiye'nin normalleşme sürecine dikkat çekerek, "Eğer böyle bir konu varsa yönetimle iletişim kurabilmemiz gerekir" ifadesinde bulundu.

Özgür Özel'in Beklentileri

Özel, CHP seçmeninin rahatsız olduğu bazı ifadeler dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür beklediğini, ancak kendi ifadelerinin kötü olmadığını ve kendisi için bir özür talebinin söz konusu olmadığını ifade etti. "Hadi Sayın Erdoğan bir adım atsın ve kendi söylemleri için özür dilesin" dedi.

Teğmenlerin Kılıç Töreni Üzerine

Özel, kılıçlarla yemin eden teğmenlerin törenine de değinerek, olayın tam anlamıyla bir ritüel olduğunu söyledi. Bu kutlamaların siyasi malzeme haline getirilmesinin yanlış olduğunu belirtti.

Son olarak, "Atatürk'ün askeriyim" diyen hiçbir teğmenin suçlanamayacağını ve bu durumun tarih önünde hesap verilmesi gereken bir mesele olduğunu söyleyerek sözlerini tamamladı.

İLGİLİ HABERLER

İcradan Satılık 2022 Model FIAT Marka Araç: 825.000 TL Muhammen Bedelle Satışa Çıkarıldı

Okullara 120 Bin İUP Personel Alımı Kura Sonuçları Açıklandı! Sonuç Sorgulama Ekranı ve İstenen Belgeler

Elektrikli Otomobil Alacaklar Dikkat! 928 Bin TL’ye 600 Km Menzil Sunan Yeni Nesil Araç Satışa Çıktı

Selpak Süper Soft Üç Katlı Tuvalet Kağıdı 96'lı Rulo Büyük İndirimde! 1450 TL’den 894 TL’ye Düştü

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
12 Eylül Darbesinin 44. Yıldönümü: DSP Genel Başkanı Aksakal'dan Sert Açıklama
2
Sakarya'da Devrilen Otomobil Alev Alev Yandı
3
Bangladeş'te Reform Süreci Başlatılıyor
4
Kırgızistan, KGAÖ Tatbikatlarına Ev Sahipliği Yaptı
5
Narin Güran Cinayetinde Şok Gelişme: Abisinin TikTok Hesabı ve Aileyle İlgili Paylaşımlar Dikkat Çekti
6
Erzurum'da Feci Kaza: 3 Hayatını Kaybetti, 2 Yaralı
7
Ulu Cami'de Restorasyon Çalışmaları Sürüyor

Bu bankada parası olanın ay sonunda hesabına şartsız 6 bin 550 TL yatacak

İcradan Satılık 2022 Model FIAT Marka Araç: 825.000 TL Muhammen Bedelle Satışa Çıkarıldı

Elektrikli Otomobil Alacaklar Dikkat! 928 Bin TL’ye 600 Km Menzil Sunan Yeni Nesil Araç Satışa Çıktı

Selpak Süper Soft Üç Katlı Tuvalet Kağıdı 96'lı Rulo Büyük İndirimde! 1450 TL’den 894 TL’ye Düştü

Okullara 120 Bin İUP Personel Alımı Kura Sonuçları Açıklandı! Sonuç Sorgulama Ekranı ve İstenen Belgeler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı KPSS'li ve KPSS'siz Yüksek Maaş ile Personel Alacak! Başvuru Şartları ve Detaylar

TOKİ'den Uygun Fiyatlı Konut Projeleri

En düşük emekli maaşı 14.500 TL! İşte 4A- 4B'liye OVP zammı

Öğrencilere 2 dönemde 2 destek! 7.000 TL’ye ek 8.000 TL tek seferde ödenecek

Eylül Ayı Evde Bakım Maaşı Yattı mı? 10-11 Eylül Evde Bakım Maaşı Yatan İllerin Güncel Listesi ve Maaş Sorgulama Ekranı

O emekliye 5.000 TL ek ödeme çıktı! Tek seferlik ikramiye gibi verilecek

Eğitim Desteği Müjdesi Geldi: 3.000 TL Veriliyor