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Özgür Özel'den flaş eylem çağrısı:" Zam isteyenler ışıkları açıp kapatın"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamalarda gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Özellikle asgari ücret ve emekli maaşlarına dikkat çeken Özel, hükümete seslenerek maaş artışı taleplerini yineledi.

Yayın Tarihi: 10.07.2024 00:24
Güncelleme Tarihi: 10.07.2024 00:24
Özgür Özel'den flaş eylem çağrısı:" Zam isteyenler ışıkları açıp kapatın"

Özel, en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesinde olmasını savunduklarını belirterek, "Hükümet, emekliyi görmüyor, duymuyor. Asgari ücret şimdiden 3 bin 800 lira eridi. Bu mücadeleyi hep beraber yükseltirsek bu zammı söke söke alacağız" dedi.

CHP Genel Başkanı, asgari ücretin 25 bin lira olmasını istediklerini vurguladı. Özgür Özel, vatandaşları bu talebe destek vermeye çağırdı. Özel, hükümetin emekli ve çalışanların taleplerini göz ardı ettiğini savundu.

Türkiye'yi ayağa kalkmaya davet eden Özel, "Buradan bütün Türkiye'ye sesleniyoruz. Türkiye bu akşam saat 21.00'de ayağa kalk. Eğer zam istiyorsan, asgari ücret artsın, emekli maaşı bir asgari ücret olsun diyorsan, bu akşam 21.00'de başlıyoruz. Işıkları yakın, ışıkları kapatın. Uzaydan gözükecek. Zam isteyenler bizimle birlikte olsun. Durmadık, yeni başlıyoruz. Zammı istiyoruz" dedi.

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