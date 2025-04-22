Özgür Özel'den İlhan Cihaner'e Taziye Ziyareti

Özgür Özel'den Hüzünlü Ziyaret

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, annesi vefat eden eski CHP milletvekili İlhan Cihaner'e taziye ziyaretinde bulundu. Bu acı gününde Cihaner'in yanında olan Özel, ailenin acısını paylaşarak başsağlığı diledi.

CHP'den yapılan açıklamada, Özel'in Cihaner'e olan desteği vurgulandı ve bu tür ziyaretlerin, dayanışma ve birlikteliğin önemli bir örneği olduğu ifade edildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, annesi vefat eden eski CHP milletvekili İlhan Cihaner'e taziye ziyaretinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, annesi vefat eden eski CHP milletvekili İlhan Cihaner'e taziye ziyaretinde bulundu.