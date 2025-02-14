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Özgür Özel'den Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan'a Ziyaret

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saadet Partisi lideri Mahmut Arıkan'ı ziyaret ederek, TÜSİAD'a açılan soruşturmayı değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 19:39
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 20:26
Özgür Özel'den Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan'a Ziyaret

Özgür Özel, Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan'ı Ziyaret Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ı genel merkezlerinde ziyaret etti. Ziyaretin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Özel, kurultay süreci meselesinde Arıkan'a başarılar diledi.

TÜSİAD Açıklamaları ve Soruşturma

Özel, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında başlatılan soruşturma ile ilgili açıklamalarda bulundu. "Bugün TÜSİAD'a açılan soruşturma, dün TÜSİAD Başkanı'nın yaptığı açıklamayı doğrulamıştır" diyen Özel, "Bunu ilk kez TÜSİAD da söylemiyor. Hepimiz söylüyoruz" şeklinde ifadelerde bulundu.

Özel ayrıca, demokrasi ve adaletin sağlanması konusunda iş dünyasının taleplerine de dikkat çekerek, bu konuların yabancı yatırımcıları etkilediğini belirtti. Özel, Türkiye'deki soruşturmaların gelişmiş ülkelerde benzer durumlarda yaşanmadığını vurguladı.

Erken Seçim İhtimali Üzerine Düşünceler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "erken seçim yok" söylemine yanıt veren Özel, "Sayın Erdoğan, 'ülkenin böyle bir talebi, sorunu yok ki' demiş, herhalde geldiği ülkeleri kastediyor“ dedi. Özel, CHP'nin cumhurbaşkanı adaylık süreci ve toplumsal muhalefeti birleştirme konusundaki planlarına da değindi.

Mahmut Arıkan'dan Açıklama

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Özel'e teşekkür ederek, "Siyasi partilerin bir araya gelmesi, güncel konuları değerlendirmesi çok önemli" dedi. Arıkan, Türkiye'de artan özgürlük sorununa dikkat çekti ve "Umarız en kısa zamanda bu sıkıntılardan arınırız" şeklinde konuştu.

Trump'a Karşı Eylem Çağrısı

Arıkan, ABD Başkanı Donald Trump'ın yarın gerçekleştireceği bir eyleme de dikkat çekerek, vatandaşları yarın saat 12.00'de İstanbul Beyazıt Meydanı'nda buluşmaya davet etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ı genel merkezde ziyaret...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ı genel merkezde ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ı genel merkezde ziyaret...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ı genel merkezde ziyaret etti.

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