Özgür Özel'den SE'ye çağrı: Gazze ateşkesini izleyecek komisyon

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonal'de Gazze ateşkesini izlemek üzere SE bünyesinde komisyon kurulmasını talep etti.

Yayın Tarihi: 10.10.2025 17:55
Güncelleme Tarihi: 10.10.2025 17:55
Prezidyum Toplantısı'nda SE bünyesinde komisyon önerisi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonal'in (SE) Madrid'deki merkez binasında düzenlenen Prezidyum Toplantısı'nda konuştu. Özel, SE'nin başkanlığını 2022'den bu yana İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in yürüttüğünü hatırlattı; toplantının basına kapalı düzenlendiğini ve açıklamanın CHP tarafından yazılı yapıldığını belirtti.

Sosyalist Enternasyonal bünyesinde oluşturulacak bir komisyon, ateşkes ve barış sürecini yakından takip etmelidir. Özel, Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes ve barış sürecinin izlenmesi için böyle bir komisyonun görevlendirilmesini talep etti.

Özel'in açıklamasından öne çıkan bölüm şöyle: "Gazze’de tam iki yıldır insanlık tarihinin gelmiş geçmiş en korkunç soykırımlarından biri yaşanmaktadır. Geldiğimiz aşamada bizi tatmin etmese de Filistin yönetiminin de kabul ettiği ateşkes anlaşmasından memnuniyet duyuyoruz. Bizim bu anlaşmaya verdiğimiz onay, bir zamanlar Aliya İzetbegoviç’in dediği gibi, 'Kötü bir barış, süren bir savaştan daha iyidir' görüşüyle uyumlu bir onaydır. Çekincemiz ise, (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu’ya 'savaş kahramanı' diyerek, İsrail'in soykırım politikalarını destekleyen, Gazze’nin tamamen boşaltılması gerektiğini bile açıkça savunabilmiş (ABD Başkanı Donald) Trump yönetimine olan güvensizliğimizdir."

Özel, önceliğin "yapılan ateşkes anlaşmasına tam olarak uyulması ve insani yardımların acilen bölgeye ulaştırılması" olduğunu vurguladı ve ekledi: "Sonunda iki devletli çözümün hayata geçirilmesi için önemli bir çaba sarf etmek gerekmektedir."

Özel ayrıca, "Uluslararası toplumun barış baskısının, İsrail ve Amerika yönetiminin üzerinde olmaya devam etmesi gerektiğini" belirterek, komisyonun müzakere edilen planın Gazze’yi modern bir koloniye değil, iki devletli çözüme götürmesine katkı sağlaması gerektiğini önerdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes ve barış sürecinin yakından takip edilmesi için Sosyalist Enternasyonal (SE) bünyesinde oluşturulacak bir komisyonun görevlendirilmesini istedi. Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcılarından olan Özel, başkanlığını 2022 yılından bu yana İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in yürüttüğü SE'nin Madrid'deki merkez binasında düzenlediği Prezidyum Toplantısı'nda konuştu.

