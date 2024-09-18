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Özgür Özel'den Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Çangır İçin Taziye Mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, şehit Jandarma Astsubay Çavuş Çangır için başsağlığı diledi.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 14:55
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 14:55
Özgür Özel'den Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Çangır İçin Taziye Mesajı

Özgür Özel'den Taziye Mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ordu'nun Gülyalı ilçesinde meydana gelen trajik bir olayda motosikletin çarpması sonucu hayatını kaybeden Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır için bir taziye mesajı yayınladı.

Sosyal Medyadan Duyurdu

Özel, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Ordu'nun Gülyalı ilçesindeki kontrol noktasında motosikletin çarpmasıyla şehit olan Astsubay Çavuşumuz Mehmet Fatih Çangır'a Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum." şeklinde ifadeler kullandı. Bu üzücü olay, toplumda derin bir üzüntü yarattı.

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