Özgür Özel'den Tansiyonu Yükselten Açıklamalar: 'Provokasyona Geçit Vermeyeceğiz'

Özgür Özel, İBB Önünde Protesto Yapanlara Seslendi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) binası önünde toplanan kalabalığa hitap ederek, izinsiz protesto gösterileri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bozdoğan Kemeri'nde yaşanan olaylara değinen Özel, 'Karşınızdaki polise havai fişek atarsanız bunu savunamam. Minicik bir çocuğun babası bir polis kör olursa, sakat kalırsa bunun hesabını o evlada, o babaya veremeyiz' dedi.

İBB Başkanı İmamoğlu'na Destek Sözü

Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 91 şüphelinin yolsuzluk ve terör soruşturmaları kapsamında gözaltına alınmasının ardından, Saraçhane'de toplanan kalabalığa destek çağrısında bulundu. Özel, 'Bu akşam burada İstanbul'da bir tarih yazılacak. Bunun karşısında durmayın, duramazsınız.' diyerek coşkuyu artırdı.

Protestoların Şiddet İçermemesi Gerekiyor

Bozdoğan Kemeri'nde izinsiz gösteri yapmak isteyenlere dikkat çeken Özel, şunları ifade etti: 'Bozdoğan Kemeri tarafına doğru havai fişek atılması gibi bir durum olursa bunu ne sahiplenebiliriz ne savunabiliriz. Lütfen oradaki arkadaşlar bu tarafa gelsinler. Bu gece ne yapacaksak hep beraber yapacağız.' Özel, şiddete geçit vermeyeceklerini vurguladı.

İmamoğlu'nun Mahkeme Süreci Takip Edilecek

Özel, İmamoğlu'nun savcılıkta ifade vermeye devam ettiğini belirterek, 'Orada 30 ayrı savcı ifade alacak ama daha sonra bu ifadelerin birleştirilmesiyle hakimliğe sevkten önce birkaç saatlik bir ara olacak. Bu süreci yakından takip edeceğiz' dedi.

Seçim Mesajı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da protesto konusunda gençlerin haklarını kullanmalarını destekleyerek, 'Ben de 23'ünde gidip oyumu kullanacağım. Ekrem Başkan'dan yana kullanacağım elbette' ifadelerini kullandı.

Şiddeti Reddeden Çağrı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ise protesto eden gençlere seslenerek, 'Demokratik hakkınızı sonuna kadar kullanın. Direnin, yürüyün, slogan atın, şarkı söyleyin, protesto edin ama kaldırım taşlarını sökmeyin, şiddet uygulamayın' diyerek şiddeti reddetti.

Güçlü Bir Birliktelik Vurgusu

Özel'in konuşması sonunda alandaki bazı vatandaşların meşale yakması üzerine, bunun biber gazı sanıldığını ve yakılmaması konusunda uyarıda bulundu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve diğer CHP yöneticileri de bu buluşmada yer alarak dayanışmanın önemine dikkat çekti.

Etkinlikte Zülfi Livaneli, Moğollar ve Erdal Erzincan şarkılarıyla katılımcıları coşturarak, birlik mesajı verdiler.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 91 şüphelinin İBB'ye yönelik başlatılan yolsuzluk ve terör soruşturmaları kapsamında gözaltına alınmasının ardından Saraçhane'deki İBB binası önünde toplanan vatandaşlara otobüs üzerinden hitap etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 91 şüphelinin İBB'ye yönelik başlatılan yolsuzluk ve terör soruşturmaları kapsamında gözaltına alınmasının ardından Saraçhane'deki İBB binası önünde toplanan vatandaşlara otobüs üzerinden hitap etti.