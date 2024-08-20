Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Özgür Özel, Filistin Ziyareti ve Yerel Yönetimlere Destek Vurgusu Yaptı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Filistin'e gerçekleştirecekleri ziyareti duyurdu, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Yayın Tarihi: 20.08.2024 16:19
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 16:44
Özgür Özel, Filistin Ziyareti ve Yerel Yönetimlere Destek Vurgusu Yaptı

Özgür Özel'in Sosyal Demokrat Belediyecilik Vurgusu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sosyal Demokrat Belediyecilik Eşgüdüm Konseyi Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Özellikle önümüzdeki günlerde Filistin'e yapmayı planladıkları ziyaret hakkında, "Sağlığımın el verdiği en kısa sürede, ümit ediyorum bu ayı bitirmeden Filistin'e gitmek üzere gerekli hazırlıklarımızı yapacağız. Oraya güçlü bir heyetle gideceğiz ve Filistin'in sesini bir kez daha dünyaya oradan duyuracağız" dedi.

Yerel Yönetimlerdeki Sorumluluk

Özel, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından CHP'ye verilen sorumlulukların büyük olduğunu kaydederek, parti genel merkezi ile yerel yönetimler arasındaki iletişime dikkat çekti. Ayrıca, "Belediyelerimizin her türlü denetime sonuna kadar açık olduğunu milletimiz biliyor" ifadelerini kullandı.

Yangın Söndürme Uçakları ve İtfaiye Personeli Eksiklikleri

Belediyelerin yangın söndürme uçakları bulundurmasına dair yasakların kaldırılması gerektiğini savunan Özel, "Açın önümüzü, verin yetkiyi" diyerek çağrıda bulundu. Yangınlarla mücadelede ekipman eksikliği olduğunu belirten Özel, büyükşehirlerin itfaiye personeliyle olan ihtiyaçlarına dikkat çekti.

Parlamento'daki Gerilim ve Meclis Toplantısı

Son dönemde yapılan Gezi Parkı davası nedeniyle yaşanan gerilimler hakkında değerlendirmelerde bulunan Özel, birkaç milletvekillerinin bu durumla ilgili utanç duyduklarını belirtti. TBMM'de yaşanan tartışmaların ardından Meclis'i tekrar toplantıya çağıracaklarını duyurdu.

Eczacılara Yönelik Eleştiriler

Son olarak, eczacıların yaşadığı sorunlara değinen Özel, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ağır cezalarını eleştirerek, "Türkiye’nin en iyi vergi ödeyen meslek grubu eczacılardır" ifadelerini kullandı. Eczacıların ekonomik sıkıntılara dikkat çekerek, bu durumun çözülmesi yönünde önerilerde bulundu.

Toplantı, Özel'in konuşmasının ardından konsey üyesi belediye başkanlarının katılımıyla basına kapalı olarak devam etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sosyal Demokrat Belediyecilik Eşgüdüm Konseyi Toplantısı, CHP Genel...

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sosyal Demokrat Belediyecilik Eşgüdüm Konseyi Toplantısı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında genel merkezde toplandı. Özel, toplantının açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sosyal Demokrat Belediyecilik Eşgüdüm Konseyi Toplantısı, CHP Genel...

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sosyal Demokrat Belediyecilik Eşgüdüm Konseyi Toplantısı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında genel merkezde toplandı. Özel, toplantının açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sosyal Demokrat Belediyecilik Eşgüdüm Konseyi Toplantısı, CHP Genel...

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sosyal Demokrat Belediyecilik Eşgüdüm Konseyi Toplantısı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında genel merkezde toplandı. Özel, toplantının açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sosyal Demokrat Belediyecilik Eşgüdüm Konseyi Toplantısı, CHP Genel...

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sosyal Demokrat Belediyecilik Eşgüdüm Konseyi Toplantısı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında genel merkezde toplandı. Özel, toplantının açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sosyal Demokrat Belediyecilik Eşgüdüm Konseyi Toplantısı, CHP Genel...

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sosyal Demokrat Belediyecilik Eşgüdüm Konseyi Toplantısı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında genel merkezde toplandı. Özel, toplantının açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sosyal Demokrat Belediyecilik Eşgüdüm Konseyi Toplantısı, CHP Genel...

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sosyal Demokrat Belediyecilik Eşgüdüm Konseyi Toplantısı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında genel merkezde toplandı. Özel, toplantının açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sosyal Demokrat Belediyecilik Eşgüdüm Konseyi Toplantısı, CHP Genel...

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sosyal Demokrat Belediyecilik Eşgüdüm Konseyi Toplantısı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında genel merkezde toplandı. Özel, toplantının açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sosyal Demokrat Belediyecilik Eşgüdüm Konseyi Toplantısı, CHP Genel...

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sosyal Demokrat Belediyecilik Eşgüdüm Konseyi Toplantısı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında genel merkezde toplandı. Özel, toplantının açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sosyal Demokrat Belediyecilik Eşgüdüm Konseyi Toplantısı, CHP Genel...

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sosyal Demokrat Belediyecilik Eşgüdüm Konseyi Toplantısı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında genel merkezde toplandı. Özel, toplantının açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sosyal Demokrat Belediyecilik Eşgüdüm Konseyi Toplantısı, CHP Genel...

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sosyal Demokrat Belediyecilik Eşgüdüm Konseyi Toplantısı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında genel merkezde toplandı. Özel, toplantının açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sosyal Demokrat Belediyecilik Eşgüdüm Konseyi Toplantısı, CHP Genel...

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sosyal Demokrat Belediyecilik Eşgüdüm Konseyi Toplantısı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında genel merkezde toplandı. Özel, toplantının açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sosyal Demokrat Belediyecilik Eşgüdüm Konseyi Toplantısı, CHP Genel...

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sosyal Demokrat Belediyecilik Eşgüdüm Konseyi Toplantısı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında genel merkezde toplandı. Özel, toplantının açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sosyal Demokrat Belediyecilik Eşgüdüm Konseyi Toplantısı, CHP Genel...

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sosyal Demokrat Belediyecilik Eşgüdüm Konseyi Toplantısı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında genel merkezde toplandı. Özel, toplantının açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sosyal Demokrat Belediyecilik Eşgüdüm Konseyi Toplantısı, CHP Genel...

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sosyal Demokrat Belediyecilik Eşgüdüm Konseyi Toplantısı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında genel merkezde toplandı. Özel, toplantının açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sosyal Demokrat Belediyecilik Eşgüdüm Konseyi Toplantısı, CHP Genel...

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sosyal Demokrat Belediyecilik Eşgüdüm Konseyi Toplantısı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında genel merkezde toplandı. Özel, toplantının açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sosyal Demokrat Belediyecilik Eşgüdüm Konseyi Toplantısı, CHP Genel...

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sosyal Demokrat Belediyecilik Eşgüdüm Konseyi Toplantısı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında genel merkezde toplandı. Özel, toplantının açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

İLGİLİ HABERLER

Kızılay, KPSS'siz en az 32,450 TL maaş ile 8 iş kolunda personel alım ilanını az önce paylaştı: Hemşire, saha çalışanı, temizlik görevlisi...

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

Türkiye’de Fırtına Gibi Esecek! Uygun Fiyatlı Elektrikli SUV Satışa Çıkıyor

Bim 21 Ağustos 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu: Çekme Karavan ve Yataklarda Büyük İndirimler!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!

SDÜ, KPSS'siz İlköğretim Mezunu Personel Alım İlanı Az Önce Geldi: Canlı Model Başvuruları Başladı!

21 Ağustos 2024 Çarşamba günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Türkiye genelinde hastanelerde en az 39,500 TL maaş ile çalışacak personel alımı başladı: Tıkla başvur

Kızılay, KPSS'siz en az 32,450 TL maaş ile 8 iş kolunda personel alım ilanını az önce paylaştı: Hemşire, saha çalışanı, temizlik görevlisi...

Türkiye’de Fırtına Gibi Esecek! Uygun Fiyatlı Elektrikli SUV Satışa Çıkıyor

PTT, 39 bin TL maaş ile 10 bin personel alım şartları, tarihleri ve detayları

Bekçi alımı yapılacak iller listesi Eylül 2024 EGM açıklaması! 28 ilde 39 bin TL maaş ile bekçi alımı başlıyor

Bim 21 Ağustos 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu: Çekme Karavan ve Yataklarda Büyük İndirimler!

1999 Öncesi ve Sonrası Sigorta Girişi Olanlar İçin Erken Emeklilik Şartları: Prim Gün Sayısı ve Emeklilik Yaşı