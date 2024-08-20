Özgür Özel, Filistin Ziyareti ve Yerel Yönetimlere Destek Vurgusu Yaptı

Özgür Özel'in Sosyal Demokrat Belediyecilik Vurgusu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sosyal Demokrat Belediyecilik Eşgüdüm Konseyi Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Özellikle önümüzdeki günlerde Filistin'e yapmayı planladıkları ziyaret hakkında, "Sağlığımın el verdiği en kısa sürede, ümit ediyorum bu ayı bitirmeden Filistin'e gitmek üzere gerekli hazırlıklarımızı yapacağız. Oraya güçlü bir heyetle gideceğiz ve Filistin'in sesini bir kez daha dünyaya oradan duyuracağız" dedi.

Yerel Yönetimlerdeki Sorumluluk

Özel, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından CHP'ye verilen sorumlulukların büyük olduğunu kaydederek, parti genel merkezi ile yerel yönetimler arasındaki iletişime dikkat çekti. Ayrıca, "Belediyelerimizin her türlü denetime sonuna kadar açık olduğunu milletimiz biliyor" ifadelerini kullandı.

Yangın Söndürme Uçakları ve İtfaiye Personeli Eksiklikleri

Belediyelerin yangın söndürme uçakları bulundurmasına dair yasakların kaldırılması gerektiğini savunan Özel, "Açın önümüzü, verin yetkiyi" diyerek çağrıda bulundu. Yangınlarla mücadelede ekipman eksikliği olduğunu belirten Özel, büyükşehirlerin itfaiye personeliyle olan ihtiyaçlarına dikkat çekti.

Parlamento'daki Gerilim ve Meclis Toplantısı

Son dönemde yapılan Gezi Parkı davası nedeniyle yaşanan gerilimler hakkında değerlendirmelerde bulunan Özel, birkaç milletvekillerinin bu durumla ilgili utanç duyduklarını belirtti. TBMM'de yaşanan tartışmaların ardından Meclis'i tekrar toplantıya çağıracaklarını duyurdu.

Eczacılara Yönelik Eleştiriler

Son olarak, eczacıların yaşadığı sorunlara değinen Özel, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ağır cezalarını eleştirerek, "Türkiye’nin en iyi vergi ödeyen meslek grubu eczacılardır" ifadelerini kullandı. Eczacıların ekonomik sıkıntılara dikkat çekerek, bu durumun çözülmesi yönünde önerilerde bulundu.

Toplantı, Özel'in konuşmasının ardından konsey üyesi belediye başkanlarının katılımıyla basına kapalı olarak devam etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sosyal Demokrat Belediyecilik Eşgüdüm Konseyi Toplantısı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında genel merkezde toplandı. Özel, toplantının açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sosyal Demokrat Belediyecilik Eşgüdüm Konseyi Toplantısı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında genel merkezde toplandı. Özel, toplantının açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sosyal Demokrat Belediyecilik Eşgüdüm Konseyi Toplantısı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında genel merkezde toplandı. Özel, toplantının açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sosyal Demokrat Belediyecilik Eşgüdüm Konseyi Toplantısı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında genel merkezde toplandı. Özel, toplantının açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sosyal Demokrat Belediyecilik Eşgüdüm Konseyi Toplantısı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında genel merkezde toplandı. Özel, toplantının açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sosyal Demokrat Belediyecilik Eşgüdüm Konseyi Toplantısı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında genel merkezde toplandı. Özel, toplantının açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sosyal Demokrat Belediyecilik Eşgüdüm Konseyi Toplantısı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında genel merkezde toplandı. Özel, toplantının açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sosyal Demokrat Belediyecilik Eşgüdüm Konseyi Toplantısı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında genel merkezde toplandı. Özel, toplantının açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sosyal Demokrat Belediyecilik Eşgüdüm Konseyi Toplantısı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında genel merkezde toplandı. Özel, toplantının açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sosyal Demokrat Belediyecilik Eşgüdüm Konseyi Toplantısı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında genel merkezde toplandı. Özel, toplantının açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sosyal Demokrat Belediyecilik Eşgüdüm Konseyi Toplantısı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında genel merkezde toplandı. Özel, toplantının açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sosyal Demokrat Belediyecilik Eşgüdüm Konseyi Toplantısı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında genel merkezde toplandı. Özel, toplantının açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sosyal Demokrat Belediyecilik Eşgüdüm Konseyi Toplantısı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında genel merkezde toplandı. Özel, toplantının açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sosyal Demokrat Belediyecilik Eşgüdüm Konseyi Toplantısı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında genel merkezde toplandı. Özel, toplantının açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sosyal Demokrat Belediyecilik Eşgüdüm Konseyi Toplantısı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında genel merkezde toplandı. Özel, toplantının açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sosyal Demokrat Belediyecilik Eşgüdüm Konseyi Toplantısı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında genel merkezde toplandı. Özel, toplantının açılış konuşmasını gerçekleştirdi.