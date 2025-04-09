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Özgür Özel, Gözaltına Alınanların Aileleriyle Buluştu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, izinsiz gösterilerde gözaltına alınanların aileleriyle görüştü.

Yayın Tarihi: 09.04.2025 19:07
Güncelleme Tarihi: 09.04.2025 19:07
Özgür Özel, Gözaltına Alınanların Aileleriyle Buluştu

Özgür Özel, Gözaltına Alınanların Aileleriyle Görüştü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından gerçekleşen izinsiz gösterilerde gözaltına alınan bireylerin aileleriyle bir araya geldi.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Özel, Saraçhane bölgesindeki protestolar sırasında gözaltına alınanların aileleriyle İstanbul'da bir buluşma gerçekleştirdi.

Bu görüşmeye, Özel'e CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de eşlik etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (ortada), İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (ortada), İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından yapılan izinsiz gösterilere ilişkin gözaltına alınan bazı kişilerin aileleriyle görüştü.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (ortada), İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (ortada), İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından yapılan izinsiz gösterilere ilişkin gözaltına alınan bazı kişilerin aileleriyle görüştü.

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