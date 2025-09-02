Özgür Özel: Gürsel Tekin’e Kayyum Kararını Hukuken Tanımıyoruz

Özgür Özel canlı yayında gündemi değerlendirdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV canlı yayınında İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesinin, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen yönetimi tedbiren görevden uzaklaştırıp Gürsel Tekin'i görevlendirmesine ilişkin soruları yanıtladı.

Mahkeme kararı ve kayyum tartışması

Özel, karara ilişkin olarak, "Gürsel Tekin'den bağımsız teknik bir şey söylüyorum. Kayyumun, partinin üyesi olması gerekiyor kanuna göre. Kendisini tedbirli şekilde, yani karar alındığı an parti üyeliği sona eriyor, Yüksek Disiplin Kurulu'na verdik ve partiden ihraç ettik. Bu Gürsel Tekin olsa olur, bir başka isim olsa olur." dedi.

CHP İstanbul İl Yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasıyla ilgili olarak Özel, Ankara'da 6, İstanbul'da 4 dava bulunduğunu ve söz konusu davanın diğer davaların birleşimi niteliğinde olduğunu belirtti.

Siyasi ve hukuki yol

Özel, bu kararın AK Parti ve olası destekçileri MHP açısından siyasi maliyeti olacağını, muhalefetin ise buna karşı daha da kenetleneceğini söyledi. Örnek vererek, Ekrem İmamoğlu'nun iptal edilen ilk seçiminin ardından 60 gün sonra farkın 13 binden 806 bine çıktığını hatırlattı ve "Millet sevmiyor böyle şeyleri" dedi.

Hukuki olarak tüm adımları atacaklarını; istinaf, Yüksek Seçim Kurulu ve Anayasa Mahkemesi yollarına başvuracaklarını bildiren Özel, süreci hem hukuk hem siyaset açısından takip edeceklerini vurguladı.

Parti içi örgütlenme ve kongre takvimi

Mahkeme kararının hukuken ve siyaseten yok hükmünde olduğunu söyleyen Özel, MYK kararının alındığını, il başkanının görevinin başında olduğunu ve parti içi mahalle delege seçimlerinin sürdüğünü belirtti. Özel, İstanbul'da bu hafta sonu kalan 53 mahalleden önce 908 mahallede seçimlerin tamamlandığını, ilçe ve il kongre takviminin işleyeceğini aktardı.

"Maksat Cumhuriyet Halk Partisinin kongre takvimini durdurmak" amacı taşıdığını ifade eden Özel, "Biz kongre takvimini yürütüyoruz" dedi.

İhraç ve parti disiplinine yönelik açıklamalar

Özel, kararın uygulanması halinde kayyumun partinin üyesi olması gerektiğini tekrarladı ve "Yüksek Disiplin Kurulu'na verdik ve partiden ihraç ettik" sözleriyle parti disiplinindeki süreci aktardı. Diğer dört kişiyle ilgili de açıklamaları takip ettiklerini, ilçe başkanlığı geçmişleri varsa ve görevi kabul ederlerse onlar hakkında da disiplin süreci işletileceğini belirtti.

"CHP'nin ne il başkanlığına ne genel merkezine Cumhuriyet Halk Partililerin seçmediği biri giremez" ifadesini kullandı.

Kurultay, adaylık ve siyasi tavır

15 Eylül'de CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptal edilmesi halinde kesin ve kararlı bir tavır sergileyeceklerini kaydeden Özel, "CHP, partisini, genel merkezini, üyelerinin iradesini kimseye teslim etmez" dedi.

Gelecek cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin soruya Özel, parti başkanlarının doğal aday adayı olduğunu fakat kendi adaylığını dayatmayacağını, "en doğru adayı belirlemenin teminatı olacağım" dedi. Ekrem İmamoğlu'nu başlangıçtaki aday olarak gördüklerini, olası durumlarda anket ve toplum katılımıyla aday belirleme süreçleri işletilebileceğini aktardı. Mansur Yavaş'ı da alternatif olarak değerlendirdi ancak net bir yönlendirme yapmadı.

Diğer mesajlar ve planlanan etkinlik

Özel, kötülüğün zirve yaptığı bir noktada mücadele azimlerinin de zirvede olduğunu söyleyerek, buna teslim olmayacaklarını vurguladı. Yayın sonrası İstanbul'a gideceğini ve yarın akşam Zeytinburnu'nda planlanan mitingi gerçekleştireceklerini belirtti.

Ayrıca, 4-9 Eylül'de düzenlenecek Parti Program Çalıştayı ile CHP parti programına son şeklinin verileceğini, 39. Olağan Kurultay'dan bir gün önce de programın delegelerin oyuna sunulacağını anlattı.