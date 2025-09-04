Özgür Özel: Gürsel Tekin için 'partiyle ilişkisini kesmemiz lazım' — Mahkeme kararı ve disiplin süreci

Özgür Özel: Gürsel Tekin için 'partiyle ilişkisini kesmemiz lazım'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Now TV canlı yayınında, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesinin Gürsel Tekin ile ilgili kararını ve partinin izlediği disiplin sürecini anlattı. Özel, kararı "CHP'yi karıştırma" amaçlı bir hamle olarak değerlendirdi.

Mahkeme kararı ve hedef

Özel, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesinin CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen yönetimi görevden uzaklaştırma ve yerine görevlendirme kararını eleştirerek, davanın amacının kongre sürecini bozmak olduğunu söyledi. Özel, davanın İstanbul yerine Ankara'da görülmesi gerektiğini savunarak, "Bir mahkeme buldular, o mahkemeye dosyayı verdiler ve 15 gün içinde tedbir kararı alıp yönetimi uzaklaştırdılar" değerlendirmesinde bulundu.

Gürsel Tekin ve disiplin süreci

Gürsel Tekin'in durumu hakkında Özel, Tekin'in yıllarca aidat ödemediğini, istifa ettiğini kamuoyuna açıkladığını ve kararın bir gün öncesinde aidat ödediğini belirtti. Özel, kabul ettiğini duyduğunda "Partiyle ilişkisini kesmemiz lazım" dediğini ve Tekin hakkında tedbirli disiplin işlemi başlatıldığını aktardı. Özel, Yüksek Disiplin Kurulunun ifadesini alacağını ve Tekin'in tedbir kararına itiraz edebileceğini, ancak "şu anda partimizin üyesi değil" olduğunu vurguladı.

Özel, Tekin'e randevu verebileceğini ifade ederek, mahkemenin veya AK Parti'nin hamle mahkemesine randevu veremeyeceğini söyledi. Tekin'in, partili olarak sürece katkı sunması gerektiğini belirtti ve geçmişte Tekin ile yaşanan süreçlere dair değerlendirmelerini paylaştı.

Siyasi rekabet ve 'yerine vuranlar' göndermesi

Canlı yayında kullandığı "Maalesef yere düşene tekme atanlarla, arkadan vuranlarla muhatabız" ifadesinin kime yönelik olduğu sorulduğunda Özel, bu sözleri MHP ve AKP için kullandığını belirtti. Özel, rakiplerin doğrudan siyasi rekabet yerine farklı yollara saptığını savundu.

Özel, gündemde dolaşan bir senaryoya da değinerek, 2 Kasım tarihiyle ilgili iddialara tepki gösterdi: 'Partinin başından inerim ama otobüsün üzerinden inmem' diyerek, genel başkanlığı bırakmayacağını ve partinin aday tercihleriyle ilgili kararlılığını ortaya koydu.

İstihdam, gençlik ve seçim vurgusu

Özel, Türkiye'de iki siyaset anlayışının yarıştığını söyledi: "Umudu örgütleyenlerle korkuyu örgütleyenler". Umudu örgütleyen tarafın kendileri olduğunu belirterek, 27 Avrupa Birliği ülkesinde 13 milyon işsiz, Türkiye'de 13,5 milyon işsiz verilerini aktararak gençlerin hayal kurmasını sağlamayı hedeflediklerini ifade etti.

4-9 Eylül haftasının en temel çıktılarından birinin istihdam odaklı kalkınma projeleri olduğunu belirten Özel, seçim sandığının er ya da geç geleceğini, seçmenlerin asgari ücret ve emekli maaşı vaatlerine göre tercih yapacağını dile getirdi. Özel, asgari ücret umutlarının 30 bin 200 lira olarak ifade edilen hedefle bağdaştırılacağını ve gençlerin istihdam umuduna oy vereceğini söyledi.