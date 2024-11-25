Özgür Özel: 'Halkın iradesine kafa tutanlarla mücadele edeceğiz'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Sert Açıklamalar

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Avcılar'da düzenlenen il başkanları toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasında, Esenyurt'tan başlatılan kayyum politikalarına karşı çıkan Özel, "Esenyurt'tan başlatılan ve milletin vicdanından dönen bu kayyum politikası, geri tepmiştir. Biz, CHP olarak, Türkiye'nin neresinde olursa olsun halkın iradesine kafa tutanların karşısında yer almaya devam edeceğiz," dedi.

Seçimler İçin Hazırlıklar

Özel, eylül ayında gerçekleştirilecek tüzük kurultayında partilerini nasıl yöneteceklerini belirlediklerini duyurdu. Seçim tarihine kadar halkla paylaşacakları bir program üzerinde çalıştıklarını ifade etti. "Sokakta olmayanın salonda, salonda olmayanın hiçbir yerde karşılığı olmaz," diyerek, partinin içindeki tartışmalara karşı tek vücut olmayı vurguladı.

Siyasi İşgal ve Kayyum Uygulamaları

Özel, Esenyurt'taki uygulamaların kayyum meselesi değil, siyasi bir işgal olduğunu belirterek, "Esenyurt'u sandıkta alamayanlar darbeyle almaya kalkmakta," diyerek devletin meşru otoritesinin sorgulanmaması gerektiğini vurguladı.

Tunceli Belediye Başkanlarının Görevden Uzaklaştırılması

Özgür Özel, Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ve Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün görevden uzaklaştırılmasına ilişkin sert eleştirilerde bulundu. "Yaptıkları iş, 12 yıl önceki bir taziyeyi suç olarak göstermek," diyerek, taziye ziyaretinin suistimal edilmemesi gerektiğini söyledi. Ayrıca, bu durumun tamamen kötü niyetli bir algı yarattığını vurguladı.

Mustafa Kemal'in Askerlerine Sahip Çıkacağız

Kara Harp Okulu'ndaki disiplin soruşturmasına da değinen Özel, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diyenlerin sırtını dönmemesi gerektiğini belirtti. "Biz, CHP olarak, o teğmenlere sahip çıkacağız," diyerek, gelecekteki siyasi mücadelelerinde bu değerlerin korunması gerektiğinin altını çizdi.

Kreşler ve Yerel Seçim Başarıları

Özel, CHP'nin açtığı kreşlerin hedef alındığını ve bu durumun iktidar için bir tehdit oluşturduğunu ifade etti. Kreşlerin halk arasındaki memnuniyetinin, yerel seçimlerdeki başarılarının sebebi olduğunu vurguladı.

İmamoğlu'nun Açıklamaları

CHP İstanbul İl Başkanı Ekrem İmamoğlu, yerel seçimlerde elde edilen başarıların kendilerine iktidar yolunu açtığını ifade etti. Birlik ve beraberlik içerisinde hareket edilmesi gerektiğinin altını çizen İmamoğlu, "Bu millet bize oy vermeye hazırdır," diyerek, partinin geleceğine dair umutlarını dile getirdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.