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Özgür Özel: Hazreti Muhammed Karikatürü Üzerinden Toplumsal Linç Olamaz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'daki toplantıda Hazreti Muhammed'in karikatürüne tepki gösterdi ve partisine sahip çıktığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 01.07.2025 17:33
Güncelleme Tarihi: 01.07.2025 17:33
Özgür Özel: Hazreti Muhammed Karikatürü Üzerinden Toplumsal Linç Olamaz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Çarpıcı Açıklamalar

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin İstanbul'da düzenlediği toplantıda gündeme dair önemli ifadelerde bulundu. Özel, Hz. Muhammed'in karikatürünün yayımlanmasını eleştirerek, "Ben, baktığımda Gazze'de bombardıman altında hayatını kaybetmiş, kanatlar takılmış bir melek görüyorum" şeklinde konuştu.

Toplantıda Yolsuzluk İddialarına Yanıt

CHP'nin gerçekleştirdiği "100 Karası" başlıklı toplantıda, yolsuzluk ve terör soruşturmaları nedeniyle tutuklanan partili belediye başkanlarının arkasında olduğunu belirten Özel, Ekrem İmamoğlu'nun gelecekte Cumhurbaşkanı olacağına dair inancını dile getirdi.

İzmir Soruşturması Üzerine Değerlendirmeler

İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturmasına da değinen Özel, “İzmir'de 150'den fazla kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu çalışma sadece partimizi bölmeye yönelik bir oyundur" ifadelerini kullandı.

Hz. Muhammed'e Saygı Vurgusu

Hz. Muhammed'in karikatürünü ilk gördüğünde tepkisini dile getiren Özel, “Yanlış olmuş. Olur mu karikatür, Peygamber'in resmi mi olur?" dediğini aktardı. Eleştirilerin daha önceden yapılmış saygısızlıklar üzerinden oluştuğunu belirten Özel, toplumsal linçe karşı duracağını ifade etti.

Erken Seçim Talebi

Özel, partisinin Cumhurbaşkanı adayı olarak Ekrem İmamoğlu'nu yeniden vurguladı ve 2 Kasım 2025 Pazar günü erken seçim talebinde bulundu. Toplantıda ayrıca Ahtapotun Kolları isimli bir video gösterildi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise video mesaj göndererek destek verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisince Lütfi Kırdar Kültür Merkezi'nde...

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisince Lütfi Kırdar Kültür Merkezi'nde düzenlenen "100 Karası" başlıklı toplantıya katılarak konuşma yaptı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisince Lütfi Kırdar Kültür Merkezi'nde...

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisince Lütfi Kırdar Kültür Merkezi'nde düzenlenen "100 Karası" başlıklı toplantıya katılarak konuşma yaptı.

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