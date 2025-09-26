Özgür Özel: İmamoğlu davasını takip etti, Komisyon TBMM'nindir

Özgür Özel, İmamoğlu'nun davasını Silivri'de takip etti; CHP'nin komisyon vurgusunu ve Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin eleştirilerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 15:33
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 15:33
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun "bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs" iddiasıyla görülen davasını Silivri'deki duruşmada takip etti. İddianamede İmamoğlu için 4 yıla kadar hapis istendiği belirtildi.

Duruşma sonrası değerlendirme

Özel, duruşma sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, İmamoğlu'nun "dimdik ayakta olduğunu" söyledi ve davayı yakından takip ettiklerini vurguladı.

Komisyon vurgusu: Meclis çatısı altında görüşülmeli

Özel, TBMM'deki Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmalarına ilişkin, "CHP, 'Bu meseleler Meclis çatısı altında görüşülmelidir' dediği günden bugüne aynı fikri tutarlılık içindedir." ifadesini kullandı. Özel, "Komisyon AK Parti'nin tapulu malı değildir. Komisyon Cumhur İttifakı'nın değildir. Türkiye Büyük Millet Meclisinindir, dolayısıyla milletindir." diye konuştu.

Özel ayrıca, "Ben bilmiyor muyum, biz komisyondan kalkalım diye her şeyi yaptıklarını. Çözüm, barış diye geliyorsunuz hala kayyımlar var. Hala kent uzlaşısından tutuklular var. Bu çelişkiler AK Parti'nin cevaplaması gereken çelişkiler. Cumhuriyet Halk Partisi tutarlılık içinde doğru yerde durur, kimsenin bunu suistimal etmesine izin vermez. O açıdan pozisyonumuzda herhangi bir değişiklik yok." diye ekledi.

Erdoğan-Trump görüşmesi ve Filistin mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump görüşmesine ilişkin soru üzerine Özel, Erdoğan'a Amerika ziyaretinde bütün meselenin Filistin olması gerektiğini söylediğini aktardı: "'Filo korunsun' dedim, 'Sumud'u koruyun' dedim geçtiğimiz günlerde. Buradan Erdoğan'a bir kez daha sesleniyoruz. Sumud Filosu'nu korumak için Deniz Kuvvetlerinin harekete geçirilmesi lazım."

Özel, "Bu cesaretin bütün ülkeler tarafından gösterilmesi durumunda İsrail zaten herhangi bir şey yapamayacak." değerlendirmesinde bulundu ve görüşmede Boeing, ruhban okulu, LNG konuları olduğunu ancak Gazze'nin gündemde olmadığını belirtti: "O görüşmede Boeing'in B'si var, o görüşmede ruhban okulunun R'si var. O görüşmede LNG'nin L'si var ama Gazze'nin G'si yok."

Bahçeli'nin açıklamalarına tepki

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Türkiye'nin her iki yöne bakma zamanı gelmiştir." sözlerine ilişkin Özel, "Bir dengeleme yapıyor Bahçeli anladığım kadarıyla. Daha ne desin, ne diyecek ittifak ortağına? 'Saçmaladın mı?' diyecek, benim dediklerimi mi söyleyecek? 'Her şeyi verdin, almadan geldin.' diyemiyor. 'İki tarafa da bak.' diyor. 'Oraya gittin, buradan bari bir denge kur.' diyor. Çünkü şimdi Erdoğan hiçbir şey almadan dünyayı verip kendince meşruiyet aldığı bu süreçte, bir de öbür taraftan aleyhimize gelişecek birtakım mevzular olabilir." şeklinde konuştu.

