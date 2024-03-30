Özgür Özel İzmir’de: “Yarın zafer bizim olacak”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, yerel seçimler için yürütülen son çalışmalarını gerçekleştiriyor. İzmir’de Balçova Belediyesi’ni ziyaret eden Özel, gazetecilerin sorularına da cevap verdi. Özel “Yarın zafer bizim olacak. Oldukça umutluyuz” şeklinde konuştu.

“Adil olmayan bir seçim süreci”

Özgür Özel, seçim kampanyası döneminde adaletsizlikler ve eşitsizlikler yaşandığına da dikkat çekti. Devlet imkanlarının AKP için kullanılması, bakanların AKPli adayları desteklemesi ve seçim çalışmalarına katılmaları gibi durumları eleştiren CHP lideri Özel, “Partiyi devlet olarak görüyorlar. Böyle bir ortamda adil bir seçimden bahsedilemez. Devletin tüm imkanlarının bir parti için seferber edildiği görülüyor. Devletin bakanları siyasete karıştı. Yarın devletle “Türkiye İttifakı” yarışacak.” İfadelerini kullandı.