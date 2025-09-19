Özgür Özel: İzmir Kooperatiflerini İzmir Büyükşehir Tamamlayacak — Manisa Toplu Açılış

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'daki toplu açılışta İzmir kooperatiflerinin İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamlanacağını ve mağdur bırakılmayacağını ilan etti.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 19:36
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 20:13
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Büyükşehir ile Turgutlu belediyelerinin ilçede hizmete aldığı Mimar Ferdi Zeyrek Spor Kompleksi, Ekrem Gürel Kültür Merkezi, Kent Lokantası, Halk Mandırası ve Halk Ekmek projelerinin toplu açılış törenine katıldı. Tören, Turgutlu ilçesindeki Atatürk Bulvarı'nda gerçekleştirildi.

Özel, burada yaptığı konuşmada hayatını kaybeden eski Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in adının birçok tesiste yaşatıldığını vurguladı ve CHP olarak çiftçi, esnaf, emekli ve emekçinin yüzünü güldürecek güçlü bir kalkınma programı hazırladıklarını söyledi. Hükümet politikalarını eleştiren Özel, sosyal projelere verdiği önemi yineledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında açılan "kooperatif" davasını da takip ettiğini belirten Özel, davaya ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

"Arkadaşlarımızı kooperatiflerde insanları zarara uğratmaktan tutukladılar."

Özel, kooperatifçiliğin konut ve barınma sorununa karşı sosyal demokratların bulduğu doğru bir yöntem olduğunu ve ekonomik kriz nedeniyle bazı projelerin müteahhitler tarafından tamamlanamadığını anlattı. Kooperatiflerin bazı projelerde yüzde 60 veya yüzde 30 seviyesinde ilerlediğini, bazı projelerin ise hiç başlamadığını belirtti.

"Buradan ilan ediyoruz, İzmir'deki kooperatiflerin tamamını İzmir Büyükşehir Belediyesi dün yaptığı iyi niyet protokolleriyle tamamlayacak, tamamlattıracak, bir tane mağdur bırakmayacağız."

Özel, savunmaların bugün yapılan duruşmalarda arkadaşlarının hiçbir suçunun olmadığını ortaya koyduğunu ifade etti ve mağduriyetlerin giderileceğini taahhüt etti.

Partisinin İstanbul il teşkilatına ilişkin de konuşan Özel, 24 Eylül'de İstanbul İl Kongresi'ni yapacaklarını, kayyum döneminden kurtulacaklarını ve partideki hesapları bozmayı sürdüreceklerini söyledi: "Kayyum belasından kurtulacağız. Bu pazar partimizin kongresini, kurultayını yapacağız. Parti üzerinde yapılan ince hesapların hepsini bozduk, bozmaya devam edeceğiz."

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi ve projeler hizmete açıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Büyükşehir ile Turgutlu belediyelerinin ilçede hizmete aldığı Mimar Ferdi Zeyrek Spor Kompleksi, Ekrem Gürel Kültür Merkezi, Kent Lokantası, Halk Mandırası ve Halk Ekmek projeleri için Turgutlu ilçesindeki Atatürk Bulvarı'nda düzenlenen toplu açılış törenine katıldı.

