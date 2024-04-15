Özgür Özel Kepez Belediye Başkanı’nın tutuklanması ile ilgili konuştu: “Karar siyasi”

Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel, Antalya’da yaşanan teleferik kazası nedeniyle tutuklanmış olan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz hakkında bir açıklama yaptı. Özel, hukuki süreci yakından takip ettiklerini, tutuklama kararının siyasi olduğunu ifade etti. Soma ve İliç’te yaşanan maden kazalarına dikkat çeken Özel, “süreci hassas bir şekilde yakından takip edeceğiz ancak sırf CHPli diye belediye başkanını günah keçisi ilan edemezsiniz” ifadelerini kullandı.

Özgür Özel, tutuklama kararı için 30 yıl sonra belediyenin CHP’ye geçmesi ile ilgili olduğunu da vurguladı.