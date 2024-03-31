Özgür Özel, Manisa'da oyunu kullandı: "Oy namustur, karar milletin"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, memleketi Manisa’da oyunu kullandı. Eşi Didem ve kızı İpek Özel ile birlikte Yunusemre ilçesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik İlkokulu 1174 Nolu sandıkta oy kullanan Özel, seçim sonuçlarının vatandaşların sağduyusuyla karşılanması gerektiğini vurguladı.

Oy kullanma işleminin ardından basın mensuplarının karşısına geçen Özgür Özel, seçim sürecine katkı sağlayan herkese teşekkür etti. Türkiye'de seçimlerin sorunsuz ilerlediğini belirten Özel, seçimlerin tansiyonunun yükselebileceğini ve istenmeyen olaylara neden olabileceğini ifade etti.

Sağduyulu davranmanın önemine vurgu yapan Özel, sevinç gösterilerinde silahlardan uzak durulması gerektiğini dile getirdi. Özellikle taşkınlıklardan kaçınılması gerektiğini vurgulayan Özel, seçimin kaybedeninin olmadığını hatırlattı ve seçim sonuçlarının ülkenin birliği ve beraberliğine zarar vermemesi gerektiğini söyledi.

Oy kullanılana kadar vatandaşın ve kullanıldıktan sonra da partilerin namusu olduğunu belirten Özel, seçim sonuçlarına saygı duyulması gerektiğini vurguladı. Ayrıca sandık görevlilerinin önemine değinen Özel, sandık başkanlarının %98,5'inin görev yerlerine geldiğini ve eksik sandık görevlilerinin de hastalık veya aksilik durumlarında yedeklerle doldurulduğunu belirtti.