Özgür Özel: Mansur Yavaş'ın konser hesapları denetimlerde temiz

Görüşme ve Özel'in değerlendirmesi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ile Meclis'teki makamında bir araya geldi.

Görüşmenin ardından konuşan Özel, Yavaş için "Mansur Başkan'ın hem iç denetimde hem Sayıştay ve Mülkiye müfettişlerinin denetimlerinde verilemeyecek hiçbir hesabının olmadığı açıkça ortada." ifadelerini kullandı.

Özel, Yavaş'ı "Ankaralıların gurur duyduğu ve son yerel seçimlerde rekor oy alan örnek bir belediye başkanı" olarak nitelendirdi ve son günlerde yürütülen "algı operasyonu" iddialarına dikkat çekti.

Yavaş: Savcılığa bilgi verdik, umuyoruz soruşturmaya gerek görmezler

ABB Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca ABB'nin 2021-2024 dönemindeki konser harcamalarının "kamu zararına sebebiyet verdiği" iddiasıyla başlatılan soruşturmaya ilişkin Özgür Özel'i bilgilendirdiğini söyledi.

Yavaş, İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin savcılığın talebi üzerine ABB'nin denetim görevi ile ilgili kendilerine sorular yönelttiğini aktararak, "Cevabımızı yazdık. Umuyoruz soruşturmaya gerek görmezler. Her şeyi incelediler ve ifade bile almaya gerek görmediler. Zaten olması gereken buydu." değerlendirmesinde bulundu.

Gökçek ailesi iddiaları ve diğer dosyalar

Özel, Gökçek ailesinin Mansur Yavaş'ın yükselişini hazmedemediğini belirterek, geçmişleriyle ilgili dosyaların adliyede beklediğini iddia etti. Özel, söz konusu kampanyayı "büyük bir hazımsızlık" olarak tanımladı.

Yavaş ise Gökçek dönemine ilişkin ellerinde geniş dosyalar bulunduğunu, kamuoyuna daha sonra ilave belgeler sunacaklarını ve bazı dosyalar için savcılığa kanun yoluna başvurduklarını söyledi. Yavaş, "Takipsizlik verilen ya da aynı bilirkişilerin verdiği dosyalarla ilgili olarak kanun yoluna başvurulması için savcılığa dilekçe verdik. 2-3 dosyamız var, zaman aşımına uğramak üzere. İnşallah 35 dosyayla ilgili kanun yoluna başvurulması için dilekçemizi verdik." ifadelerini kullandı.

29 Ekim planı: Milli coşku sürüyor

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Başkent'te nasıl bir konser düzenleneceği sorusuna Yavaş, "Samsun'dan ekipler geliyor, bandolar geliyor. Fener alayı ile coşkulu bir şekilde kutlayacağız. Milli bayramlarımızı kutlamaktan asla vazgeçmeyeceğiz." yanıtını verdi ve kutlamaların Ankaralıların birlik içinde bir araya geldiği günler olduğunu vurguladı.

Toplantıda Özel, Yavaş'ın çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve Yavaş'a başarı dileklerinde bulundu.

