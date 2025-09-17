Özgür Özel, Marmara Kapalı Ceza'da İmamoğlu ve Tutukluları Ziyaret Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda Ekrem İmamoğlu ve bazı tutukluları ziyaret ederek tutukluluk ve kurultay sürecine ilişkin açıklamalar yaptı.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 18:54
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 19:14
Özgür Özel, Marmara Kapalı Ceza'da İmamoğlu ve Tutukluları Ziyaret Etti

Özgür Özel, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nu Ziyaret Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile bazı tutukluları ziyaret etti. Özel, partisinin gençlik kollarının Adana'dan Silivri'ye yürüyüşü kapsamında Marmara Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu önünde yapılan görüşmenin ardından cezaevine giriş yaptı.

Ziyaretin Ayrıntıları ve Mesajlar

Ziyaret sonrasında gazetecilere konuşan Özel, tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer'in 322 gündür tutuklu olduğunu hatırlattı. TBMM'deki komisyonda akademisyenlerin dinlendiğini belirten Özel, Terörsüz Türkiye çalışmalarına katkı sağlayabilecek akademisyenlerden birinin Özer olduğunu söyledi.

Özel, Özer'in tutukluluk halinin son bulması için başvuruda bulunduklarını ifade ederek, "Sayın Ahmet Özer'in yapılan başvurusu üç gün içinde, dünden itibaren değerlendirilecek. Eğer bugün akşam veya yarın serbest kalmasına yönelik bir karar çıkarsa, Ahmet Özer ilk iş olarak da Meclis'teki komisyona katkı sağlamak üzere oraya gidebilir." dedi.

Moraller ve Kurultay Süreci

Görüştüğü arkadaşlarının morallerinin iyi olduğunu söyleyen Özel, buna katkı yapan etkenler arasında Ankara'daki mitingleri ve parti aleyhine açılan kurultay davasına ilişkin gelişmeleri gösterdi. Özel, erteleme sürecinde kurulan ara kararların ve Yüksek Seçim Kurulu ile ilçe seçim kurullarının CHP lehine verdiği kararların seçim hukukuna uygun olduğunu vurguladı.

Özel, İstanbul Olağanüstü Kurultayı ile ilgili olarak düzenlenecek mazbatayla kayyum meselesinin ortadan kalkacağını, olağanüstü kurultayda tartışmaya açılan delegelerin oy kullanmayacak olmasının delege iradesini güçlendireceğini söyledi. Ayrıca il ve ilçe kongrelerinin tamamlanması ve kurultay delegelerinin belirlenmesinin parti içindeki rahatlamaya katkı sağladığını belirtti.

Bayrampaşa İddiası

Özel, tutuklanmasının ardından görevden uzaklaştırılan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu ile ilgili iddiasını paylaştı. Özel, Mutlu'nun tutuklanmadan önce üç kez AK Parti'li bazı isimler ve bir MHP'li isim tarafından aranarak, "AK Parti'ye katılırsan soruşturmadan kurtulursun." denildiğini öne sürdü ve bunu net bir şekilde dile getirdi.

Gazetecilerin Sorularına Yanıtlar

Çankaya İlçe Seçim Kurulu'nun pazar günü yapılacak olağanüstü kurultaya ilişkin iptal talebi hakkında Özel, sonuç alınamayacağını düşündüklerini belirtti. Özel, "Seçim hukukunda CHP zaten çok dikkatli. YSK ve ilçe seçim kurulları önceki kararlarıyla uyumsuz işler yapmazlar" ifadelerini kullandı.

Hasan Mutlu'nun tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmasının sorulması üzerine Özel, "Bu beklenen karar, tutukluluk varsa mecburen olacak." diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir (İBB) Belediye Başkanlığı görevinden...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir (İBB) Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ve bazı tutukluları ziyaret etti. Özel, daha sonra gazetecilere açıklama yaptı.

İLGİLİ HABERLER

SGK'ya 64 Yeni İlaç Eklendi: 51'i Yerli — KOAH ve Diyabet Tedavilerinde Ücretsiz Erişim

TÜBİTAK 318 Aday Araştırmacı Alımı — Son Başvuru 6 Ekim 2025

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tekirdağ Çorlu'da Helikopter ve Dron Destekli Asayiş Uygulaması: 900 Polisle Denetim
2
Lahbib: BM raporu 'İsrail Gazze'de soykırım' — AB yaptırım paketi devrede
3
Tunus'ta Binlerce Eğitimci UGTT'nin Çağrısıyla Protestoda
4
Fransa'da Aly Diouara'ya ırkçı mektup: Milletvekili şikayetçi oldu
5
Abdullah Özdemir'den Özgür Özel'in Bayrampaşa İddiasına Sert Yanıt
6
Space Pioneer Tienlong-3'ün Ateşleme Testini Başarıyla Tamamladı
7
İsrail Ordusu Batı Şeria'nın El-Bire ve Nablus Kentlerine Baskın Düzenledi

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)

SGK'ya 64 Yeni İlaç Eklendi: 51'i Yerli — KOAH ve Diyabet Tedavilerinde Ücretsiz Erişim

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor

330 Bin Emniyet Mensubuna 2025'te Rekor Promosyon: 270.000 TL Talebi

Garanti BBVA S.M.A.R.T.: 'Hangi Kartı Kullansam?' Sorununu Bitiriyor

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

TÜBİTAK 318 Aday Araştırmacı Alımı — Son Başvuru 6 Ekim 2025

Çukurova ve Seyhan'da Kelepir Konut İhalesi: Kurttepe 3+1 ve Mürseloğlu Arsa