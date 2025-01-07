Özgür Özel: 'Meclis'te Hiçbir Parti Dışlanmamalı'

Özgür Özel, CHP TBMM Grup Toplantısı’nda Önemli Açıklamalarda Bulundu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti heyetiyle gerçekleştirilen görüşmeye dair önemli açıklamalarda bulundu. TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Özel, "Meclis'te hiçbir siyasi partinin dışlanmadığı bir demokrasi planını işletecek, tam yetkili ve kamuoyunu şeffaflıkla bilgilendirecek bir komisyon kurulması gerektiğini" vurguladı.

Asgari Ücret ve Ekonomik Sorunlar

Özel, asgari ücret zammını yetersiz bulduğunu belirterek, asgari ücretin en az 30 bin lira olması gerektiğini söyledi. Geçen yıl asgari ücretle 57 kilogram kıyma alınırken, bu yıl bu miktarın yalnızca 37 kilograma düştüğünü kaydederek, "Bu hesabı bütün asgari ücretlilerin görmesi lazım" ifadesini kullandı.

Erdoğan'a Sert Eleştiri

Özel, "Memleket bu haldeyken, Suriye'de zafer var diyen Erdoğan'a, 'Bu tabloyu unutursam, unutturursam namussuzum' diyorum" diyerek eleştirilerini dile getirdi.

Kürt Sorunu ve Siyasi Pozisyon

CHP'nin, Kürtlerin sorunlarının demokratik yollarla çözülmesi gerektiğini savunan bir parti olduğunu belirten Özel, siyasi anlayışlarının önünde ülkenin çıkarlarının bulunduğunu ifade etti. "Kürt sorununa kayıtsız kalmadık, inkarcı yaklaşmadık" diyen Özel, CHP'nin geçmişten bu yana çözüm sürecine destek verdiğini belirtti.

Demokrasi ve Şeffaflık Vurgusu

Özel, 22 Ekim 2024 tarihinden itibaren yaşananları dikkatle takip ettiklerini, ayrımcılığa uğrayan tüm toplum kesimlerinin kendilerini devletin gerçek sahibi olarak hissetmelerini sağlayacak düzenlemelere yönelik çalışmalara devam edeceklerini aktardı.

Özel, komisyonda toplum vicdanını rahatlatacak düzenlemelerin yapılması gerektiğini, şehit aileleri ve gazi derneklerinin temsil edilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi. "Her türlü adaletsizliği, eşitsizliği ayaklar altına almak üzere yola çıkmalıyız" diyen Özel, güçlü bir demokrasiyi birlikte oluşturacaklarını, kendi çıkarları doğrultusunda hareket edenlerin yanında olmayacaklarını ifade etti.

Özel ayrıca, "Biz milletin yanındayız, milletin hesabı CHP'nin öz hesabıdır" diyerek konuşmasını tamamladı.