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Özgür Özel: Muhittin Böcek'in Tutuklanması Antalya'ya Kötülüktür

CHP lideri Özgür Özel, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in tutuklanmasının Antalyalılar ve Türkiye'ye zarar verdiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 06.07.2025 13:44
Güncelleme Tarihi: 06.07.2025 13:50
Özgür Özel: Muhittin Böcek'in Tutuklanması Antalya'ya Kötülüktür

CHP Genel Başkanı Özel'den Önemli Değerlendirme

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in tutuklanmasını değerlendirerek bu durumun Antalya ve Türkiye için büyük bir kötülük olduğunu vurguladı. Özel, "Antalya'ya, Antalyalı turizmciye, Antalyalı esnafa, Antalyalının kendisine ve Türkiye'ye kötülüktür," şeklinde konuştu.

Özdağ ile Dayanışma Ziyareti

Özgür Özel, CHP Genel Merkezi'nde Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile bir araya geldi. Yaklaşık yarım saat süren görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, Özdağ'a dayanışma ziyareti nedeniyle teşekkür etti.

Bir basın mensubunun, Böcek'in tutuklanması ile ilgili sordukları üzerine Özel, "Bu bir ceza, CHP'nin kazandığı bir şehir üzerinden yapılan bir cezadır. Türkiye’ye de büyük bir kötülüktür," ifadesini kullandı.

Diğer Belediye Başkanları Üzerine Değerlendirme

Özel, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin durumunu da dikkate alacaklarını belirtti. Tutuklamaların düşman hukuku çerçevesinde yapıldığını ifade eden Özel, "Bir delil olursa, hukuka ne kadar saygılı olacağımızı herkes görsün. Bu mesele artık bir esirlik durumudur," dedi.

Özdağ'dan Provokasyon Uyarısı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, ziyarette "düşman-ceza hukuku uygulamalarına" karşı olduklarını ve Anayasa'nın 10. maddesinin tekrar yürürlüğe girmesi konusundaki taleplerini dile getirdiklerini ifade etti.

Özdağ, CHP'nin İstanbul'daki mitingine katılmama taleplerinin görüşmede gündeme gelmediğini belirtti. Ancak olası bir provokasyon hakkında fazla genişlemeden sönümlendiğini söyleyerek, "Bu açıklamanın faydası oldu," dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Merkezi'nde, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Merkezi'nde, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Merkezi'nde, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Merkezi'nde, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

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