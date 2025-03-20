Özgür Özel: 'Nevruz ve Saraçhane, Dayanışmanın Sembolleridir'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti heyetinin Saraçhane'deki ziyaretinde önemli açıklamalarda bulundu. Özel, "Biz nevruz meydanlarında toplanmayla Saraçhane'de dayanışma için toplanmayı birbirinden ayrı görmüyoruz. İkisi de kardeşliğe, barışa ve birlikte yaşama ümidine dair toplanmalardır" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ve beraberindeki heyet, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmaları kapsamında gözaltına alınmasının ardından Saraçhane'de CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya geldi. Görüşme sonrası yapılan basın açıklamasında, Özel, dayanışmanın önemine vurgu yaptı.

Toplantıda konuşan Özel, "Olayları ve tehditleri, gerçek dayanışmayla ve sahici duygularla hep birlikte omuzladık. Bazı ifadelerin kitlelerin duygularını yanlış yönlendirmeye yönelik manipülasyonlar olduğunu düşünüyoruz" dedi. Özellikle nevruz kutlamalarındaki halayların yanlış yorumlandığını belirten Özel, bu tür ifadelerin CHP'nin değerleriyle örtüşmediğini ifade etti.

Özel, nevruzun yeni bir başlangıcın sembolü olduğunu ve bu sürecin barış, umut ve birliktelik için önemli bir fırsat sunduğunu belirterek, daha fazla katılıma davet etti. "Akşam 20.30'da Saraçhane Meydanı'na tüm demokrasi severleri bekliyoruz" ifadesini kullandı.

Hatimoğulları ise, İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını demokratik sürece yönelik bir sabotaj olarak değerlendirdi ve bu süreçte seçme ve seçilme hakkının savunulmasının önemine dikkat çekti. Hatimoğulları, "Demokrasi namına geriye hiçbir şey kalmayacaktır" diyerek bu hakların sonuna kadar savunulması gerektiğini vurguladı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları (sol 3) ve beraberindeki heyet, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, belediyeye yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmaları kapsamında gözaltına alınması nedeniyle Saraçhane'deki belediye binasına gelerek CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le (sağ 3) görüştü. Görüşmenin ardından Özel ve Hatimoğulları, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.