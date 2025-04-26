Özgür Özel: 'Sandığa ve Seçme Hakkına Sahip Çıkıyoruz'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mersin Mitinginde Seslendi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin "Millet iradesine sahip çıkıyor" mottosuyla düzenlediği Mersin mitinginde dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Sandığın Değeri ve Milletin İradesi

Özel, Mersin Millet Bahçesi yanında gerçekleşen mitingde, "Bu millet sandığın değerini bilir ve sandığına, seçme seçilme hakkına her zaman sahip çıkar" diyerek, barış ve hoşgörünün önemine değindi. Sandığa sahip çıkmanın her Türk vatandaşı için bir görev olduğunu vurgulayan Özel, "Darbeler olur, ama millet iradesinin arkasında durur" ifadesini kullandı.

İBB'ye Yönelik Yolsuzluk Soruşturması

Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik devam eden yolsuzluk soruşturmasını eleştirerek, "Hala ortada iddianame yok. Gizli tanıklar kullanılarak baskı yapılıyor" şeklinde konuştu. İBB'ye yönelik bu sabah gerçekleştirilen yeni operasyona dikkat çeken Özel, "53 yeni masum üzerinden yapmaya çalışıyorlar" dedi.

Ekonomik Zorluklar ve Tarım Politikaları

Türkiye'nin ekonomik durumuna da değinen Özel, çiftçiler ve emeklilerin haklarının göz ardı edildiğini belirtti. "Yaşanan zirai dona iktidar sessiz kaldı" diyen Özel, tarım politikalarını da eleştirdi.

Kürt Meselesi ve Demokrasi

Mitingde, Kürt meselesine yönelik yeni bir sürecin başladığını ifade eden Özel, "Tüm sorunların çözümünün demokrasiden geçtiğinin farkındayız" dedi. CHP olarak bu konuda Meclis'teki çalışmalara destek vereceklerini belirtti.

Başörtüsü Konusunda Açıklamalar

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in başörtüsü konusundaki sözlerine de değinen Özel, "Başörtüsü kaygısına yoksulluğun üstünü örtemezsiniz" ifadelerini kullandı ve CHP'nin tüm bireylerin haklarının güvencesi olduğunu belirtti.

Mitingde ayrıca Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in mesajı da okundu. Özgür Özel, "Bizim birlikteliğimizin adı, Mersin ittifakıdır" diyerek, Türk toplumunun farklı kesimlerinin birlik ve beraberlik içinde hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

Miting, büyük bir coşkuyla sona ererken, katılımcılar Özgür Özel'in mesajlarına destek vererek alkışlarla dayanışmalarını gösterdiler.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin "Millet iradesine sahip çıkıyor" mottosuyla Yenişehir ilçesi Mersin Millet Bahçesi'nin yanındaki alanda düzenlenen mitingde konuşma yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin "Millet iradesine sahip çıkıyor" mottosuyla Yenişehir ilçesi Mersin Millet Bahçesi'nin yanındaki alanda düzenlenen mitingde konuşma yaptı.