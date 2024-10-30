Özgür Özel: Şehit Ailelerinin Rızası Olmadan Adım Atamayız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Açıklamaları

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sendikalar ve Emek Örgütleri Buluşması'nda önemli mesajlar verdi. "Meclis'in merkezde olduğu, şeffaf, adil ve toplumsal mutabakata dayalı bir çözümün tarafıyız" diyen Özel, şehit annelerinin ve gazilerin rızasının alınmasının gerekliliğine dikkat çekti.

Adaletsizliklere Dikkat Çekti

Özel, öğretmen atamalarındaki mülakat sürecini eleştirerek, bu uygulamanın adaletsizlikler yarattığını belirtti. Ayrıca, Milli Eğitim Akademisi kurulmasını da eleştirerek, Türkiye’nin eğitimi açısından sağlıklı bir yaklaşım olmadığını savundu.

Emek Hırsızlığı ve Çalışma Koşulları

Özgür Özel, Türkiye'deki emek sömürüsünü vurgulayarak, çalışanların zorlu şartlar altında mücadele ettiğini ifade etti. "Çalışanlar alın terinin karşılığını almıyorsa, o ülkede gerçek kalkınmadan söz etmek mümkün değildir" dedi.

Vergi Adaletsizliği

Özel, vergi sistemindeki adaletsizliği eleştirerek, Türkiye’de toplanan vergilerin büyük bir kısmının dolaylı vergiler olduğunu belirtti. "Bu yüzden, varlıklı ile yoksul arasında gerçek bir eşitlik söz konusu değil" dedi.

Emeklilerin Durumu

Emeklilerin yaşadığı haksızlıklara da dikkat çeken Özel, en düşük emekli maaşının derhal asgari ücret seviyesine çıkarılması gerektiğini savundu.

Kamu İdaresine Eleştiriler

Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer'in gözaltına alınmasına yönelik eleştirilerde bulunan Özel, devletin kamu binasına şiddetle girmesinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Kirli Oyunlara Dikkat

Özel, siyasetteki kirli oyunlara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirterek, "Ne parçası oluruz ne de o oyuna teslim oluruz" ifadesini kullandı.

Demokrasi ve Çözüm Süreci

Özgür Özel, Türkiye'deki sorunların çözümüne yönelik önerilerde bulunarak, demokrasi eksenli bir yaklaşımın şart olduğunu vurguladı. “Meclis'in merkezde olduğu bir çözüm sürecine ihtiyaç var” dedi.

Son olarak, Türkiye’nin her bireyinin eşit haklara sahip olduğu bir sistemin inşa edilmesi gerektiğini ifade eden Özel, aksi halde mevcut sistemin sorunlarının devam edeceği uyarısını yaptı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Emek Bürolarınca parti genel merkezinde Sendikalar ve Emek Örgütleri Buluşması düzenlenendi. Programa, CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Emek Bürolarınca parti genel merkezinde Sendikalar ve Emek Örgütleri Buluşması düzenlenendi. Programa, CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katıldı.