Özgür Özel: 'Terörsüz Türkiye sürecinden kimse kaybetmez'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TV100'de yayınlanan 'İsmail Küçükkaya ile Yenigün' programına Manisa'dan bağlanarak önemli açıklamalarda bulundu. Özel, kentte bugün açılışı yapılacak Ferdi Zeyrek Vakfı aracılığıyla ihtiyaç sahibi çocukların eğitimine destek sağlanacağını, vakfın kreş, yurt ve burs imkânları sunacağını belirtti.

Terörsüz Türkiye süreci: Meclis çatısı altında yönetilmeli

Özel, 'Terörsüz Türkiye' sürecini Meclis çatısı altında yürütülmesi gereken bir süreç olarak tanımladı ve Kürt sorununun demokratikleşme çerçevesinde çözülmesi gerektiğini vurguladı. Özel, sürece ilişkin olarak şunları söyledi: 'Şu anda bir çözüm umudu varsa inanın bundan kimse kaybetmez.' Ayrıca, 'Ben şöyle düşünemem 'Partim zor durumda, ben bu komisyondan çekileyim, ben olmazsam bu süreç olmaz, bu süreci baltalayayım'. Bu süreç baltalandıkça ne olacak? Yeniden kan akacaksa, yeniden şehit cenazesi gelecekse Türkiye'nin bütün paraları bombalara, mayınlara gidecekse doğru değil ki bu.' ifadelerini kullandı.

Aziz İhsan Aktaş soruşturması ve İBB iddianamesi

Özel, eylül ayında Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturma iddianamesi ve ekim ayında İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması iddianamesinin tamamlanacağı bilgisinin verildiğini aktardı. İddianamelerin gecikmesinden endişe duyduğunu belirten Özel, savcılık ve mahkeme sürecine dair hazırlıklardan söz ederek, olası atamalara ilişkin tedbir amaçlı belge hazırlığı yaptığını ifade etti: 'Bu mahkemeye düşerse bu hakim diye noterden önceden bir tespit yaptırıp böyle kağıdı açabilirim.'

Yurt dışında 'Türkiye'nin partisi' tutumu ve F-35 meselesi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın muhalefetin uluslararası destek çağrısına ilişkin hatırlatması üzerine Özel, yurt dışında Türkiye'nin çıkarları için iş birliği yapabileceklerini söyledi: 'Biz yurt içinde ana muhalefet partisiyiz, yurt dışında Türkiye'nin partisiyiz.'

Özel, F-35 konusunu ülkenin uğradığı büyük haksızlıklardan biri olarak nitelendirdi ve projenin ortağı olduklarını, Türkiye'ye ait 6 F-35'in Amerika'da hangarda beklediğini, bunlardan dördünün Namık Tan döneminde teslim alındığını vurguladı. Özel, 'Bugün bize 6 F-35'imizi verseler, üstüne de 18 F-35 daha vereceğiz deseler büyük oranda hava savunma noktasında sorunumuzu toparlar.' dedi ve bu konuda üzerine düşeni yapacağını belirterek, 'Bunu talimat kabul ederim.' ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı adaylığı: İmamoğlu birincil aday, Mansur Yavaş yedek değil

Özel, cumhurbaşkanı adayının Ekrem İmamoğlu olduğunu vurguladı: 'Bunu ben de söylüyorum, Mansur Bey de. Onu adaylaştırmak için her şeyi yapacağız. Ekrem Başkanın bir yedeği yok. Ben, Mansur Bey'i bir yedek aday pozisyonuna sokamam.'

İmamoğlu aday olamazsa kararın partinin yetkili kurullarında, 2 milyon üyeyle ve milletin görüşü alınarak verileceğini söyleyen Özel, Mansur Yavaş'ın da güçlü bir seçenek olduğunu, adaylaşma durumunda üyeler ve milletle birlikte karar alınacağını ifade etti.