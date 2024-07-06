Özgür Özel: Türkiye'yi Avrupa'nın demokrasi ve insan hakları öncüsü yapacağız

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Avrupa'nın bir parçası olan Türkiye'yi demokrasinin, insan haklarının ve hukukun üstünlüğünün öncüsü yapma iddiasında olduğunu belirtti. Özel, "Bu iddianın sahipleri olarak Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) tam üyelik hedefinin kağıt üzerinde bırakılmasını kabul edemeyiz," dedi.

BÜKREŞ'TEKİ SOSYALİST ENTERNASYONAL TOPLANTISI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Sosyalist Enternasyonal Avrupa Komitesi Toplantısı'na katıldı. Özel, burada yaptığı konuşmada İngiltere İşçi Partisi'ni genel seçimlerdeki başarısı dolayısıyla kutladı.

Dünyada aşırı sağın yükseldiğine dikkat çeken Özel, bunun sol ve sosyal demokrasinin gerileyeceği anlamına gelmemesi gerektiğini ifade etti. "Sosyalist Enternasyonal üyesi partiler olarak vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm getirecek politikaları üretebilecek kapasiteye ve tarihsel birikime sahibiz," diye konuştu.



Özel, insanları aşırı sağın yanıltıcı ve akıl çelici söylemlerine karşı uyarmanın ve uyandırmanın önemli olduğunu vurgulayarak, partisinin 31 Mart seçimlerinde başardığını söyledi.

SOSYAL DEMOKRASİNİN DEĞİŞİM PRENSİBİ

Solun en önemli ve değişmez ilkelerinden biri olan "değişim" prensibiyle vatandaşlara sosyal demokrasinin çağın şartlarına ayak uydurabileceğini ve gerçek sorunlara kalıcı çözümler üretebileceğini gösterdiklerini dile getiren Özel, sözlerine şöyle devam etti:

"Seçimden bu yana geçen sürede yapılan tüm anketlerde partimiz Türkiye'nin birinci partisi olarak ölçülmektedir. Önümüzdeki hafta bir parlamento seçimi yapılsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz sorusuna verilen cevaplarda CHP parlamentoda da yerel seçimlerdeki başarıyı tekrarlayabilecek güçte ölçülmektedir. Partimiz, mevcut hükümete sadece muhalefet etmemekte, sorunları doğru tespit edip doğru çözümler üreterek halkın faydasına olan ve takdir gören bir tutumu da sürdürmektedir."

HALKIN SORUNLARINA ODAKLANMA

Özel, işçi, çiftçi, emekli ve gençlerin ekonomik ve sosyal sorunlarını yakından takip ettiklerini bildirdi. Seçimlerin üzerinden geçen 3 ayda halkın sorunlarının çözümü için hükümet ve diğer partilerle sürekli görüşme halinde olduklarını ifade etti. Bu görüşme ve müzakerelerde sorunları anlatıp çözüm önerilerini sunduklarını belirten Özel, "Ancak bunlardan bir sonuç almadığımızda, üç ay içerisinde Türkiye'nin beş büyük şehrinde beş önemli konuda beş büyük miting yaptık. Her mitinge artan katılım, Türkiye'de şimdiden, ki henüz genel seçimlerin üzerinden sadece bir yıl geçti ve dört yıllık bir süresi olmasına rağmen iktidarın, erken seçim tartışmalarını başlatmış durumda," ifadelerini kullandı.

Yerel yönetimlerde, vatandaşlara ucuz, erişilebilir, etkin ve sürdürülebilir hizmetler sunmak için yoğun çalışma yürüttüklerini söyleyen Özel, Sosyalist Enternasyonal Avrupa Komitesi olarak yeni bir ekonomik düzeni kurmanın liderliğini yapmaları gerektiğini belirtti. "Neoliberalizmin yarattığı eşitsizlikleri ortadan kaldırmak, yeni istihdam alanları yaratmak ve yeni iş alanlarının gerektirdiği yeşil, dijital, kapsayıcı becerileri yenilenmiş eğitim ve fırsat eşitliği ile sağlamak... Bizlerin parçası olduğu Avrupa'nın liderliğini yaptığı sosyal devlet anlayışını bir kez daha çağa uyumlayarak ayağa kaldırmanın reçetesini yazmak bizlerin öncülüğünde olmalıdır," dedi.



CHP'NİN DIŞ POLİTİKADAKİ ETKİNLİĞİ

CHP'nin dış politikada da etkinliğini her geçen gün arttırdığını belirten Özel, "Partimiz sahip olduğu 1,5 milyon üye, aldığı 17,5 milyon oy ile Avrupa'nın hem en köklü hem de en büyük sosyal demokrat partilerinden biri konumundadır," diye konuştu.

"Avrupa kıtasının en doğu ucunda CHP'nin bu seçim başarısı, Avrupa'nın en batısında İngiltere'deki seçim başarısıyla birlikte hepimiz açısından çok önemli bir kilometre taşı olmuştur," diyen Özel, CHP'nin, yükselen sağ popülizm karşısında daha dirençli, daha dayanışmacı ve örgütlü bir siyaseti önerdiğini, Avrupa'daki sol, sosyal demokrat ve sosyalist partilerle işbirliğini güçlendirmeyi hedeflediğini bildirdi.

ORTAK SORUNLARA ORTAK ÇÖZÜMLER

Sosyal adaletsizlik, iklim krizi, savaşlar ve düzensiz kitlesel göç gibi ortak sorunlara ortak çözümler üretmek için ilerici, demokrat tüm siyasi partiler arasındaki dayanışmanın artırılması ve güçlendirilmesi gerektiğini belirten Özel, şunları kaydetti:

"Komitemize düşen görevlerin biri de bu olacaktır. Bu noktada CHP olarak yerel yönetimlerdeki tecrübelerimizi ve başarılarımızı kardeş partilerimizle paylaşmaya, bu konularda işbirliği yapmaya hazır olduğumuzu dile getirmek isterim. CHP, Avrupa'nın bir parçası olan Türkiye'yi ortak değerlerimiz olan demokrasinin, insan haklarının, hukukun üstünlüğünün öncüsü yapmak iddiasındadır. Bu iddianın sahipleri olarak Türkiye'nin Avrupa Birliği tam üyelik hedefinin kağıt üzerinde bırakılmasını kabul edemeyiz. İktidar yolculuğumuz bu hedefimizin de yolculuğunun ta kendisidir."

BÖLGESEL ÇATIŞMALAR VE KAYGILAR

Dünyanın her geçen gün daha da belirsiz ve istikrarsız hale geldiğini belirten Özel, "Özellikle Ortadoğu ve Karadeniz gibi Türkiye'nin komşu olduğu bölgelerde artan çatışmalar, toplumlarımızı önemli oranda kaygılandırmaktadır," dedi.

Özgür Özel, partisinin Sosyalist Enternasyonal üyesi partilerle, Ukrayna'daki savaş ve Filistin'deki katliama karşı daha yakın işbirliğine ve ortak zeminde hareket etmek için elinden geleni yapmaya hazır olduğunu söyledi. "Bu vesileyle İspanya, İrlanda ve Norveç'in Filistin devletini tanımalarından dolayı duyduğum memnuniyeti bir kez daha belirtmek isterim," diyen Özel, şöyle devam etti:

"Yolumuz zor, mücadelemiz çetin ve yapmamız gereken çok iş var. Bizim sosyal demokratlar olarak bu çetin yolda mücadeleye ara vermek ve dinlenmek gibi bir lüksümüz yoktur ve olmayacaktır. Ben şahsen ve partim adına Türkiye'de bu mücadeleyi başaracağımıza inanıyorum ve diğer bütün kardeş partilerin de benzer başarılara imza atmasını gönülden temenni ediyorum."

FRANSA'DAKİ SEÇİMLERDE OY KULLANMA ÇAĞRISI

Fransa'daki seçimde oy kullanacak Türkleri aşırı sağa karşı sandık başına gitmeye ve oylarını demokrasiden yana kullanmaya davet eden Özel, "Biz dinlenmeden bu yolda yürümeye devam edeceğiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, partimiz ve ülkemizin kurucusu liderimizin dediği gibi, 'Dinlenmemek üzere yola çıkanlar asla ve asla yorulmazlar,'" diyerek konuşmasını tamamladı.