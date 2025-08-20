Öztürkler'den İsrail ve GKRY'ye Hava Savunma Sistemi Tepkisi: 'KKTC'ye Karşı Her Masayı Yıkarız'

Öztürkler'den İsrail ve GKRY'ye Hava Savunma Sistemi Tepkisi

KKTC Meclis Başkanı: Girişim, Ada ve bölge için tehdit oluşturuyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, İsrail ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Ada'ya hava savunma sistemi yerleştirme girişimlerine tepki gösterdi.

Öztürkler, Oktan Türk Teşkilatı Derneği Başkanı Rauf Babacan ve dernek yönetimini kabulünde yaptığı konuşmada, söz konusu girişimi KKTC'ye yönelik açık bir tehdit olarak nitelendirdi ve GKRY-İsrail ittifakının barışa değil bölgesel istikrarsızlığa hizmet ettiğini vurguladı.

Hindistan'ın GKRY ile yürüttüğü askeri işbirliğine de dikkat çeken Öztürkler, bölgeyle ilgisi olmayan ülkelerin Doğu Akdeniz'de yaptığı provoke edici hamlelerin kabul edilemez olduğunu belirtti ve bu tür adımların bölgesel gerilimi tırmandırdığını söyledi.

Öztürkler, ülkesinin haklarını sonuna kadar korumakta kararlı olduklarını şu sözlerle dile getirdi: "KKTC’ye karşı kurulan her masayı, ana vatan Türkiye ile birlikte yıkarız."

Meclis Başkanı, ayrıca "Bu halkın güvenliği, hiçbir küresel hesabın parçası olamaz. Biz yalnız değiliz. Türkiye Cumhuriyeti’nin güçlü desteğiyle bu topraklarda barışı ve egemenliği korumaya kararlıyız." ifadelerine yer verdi.

Öztürkler, konuşmasının devamında "KKTC'ye karşı askeri işbirliklerine yönelen ülkeler, önce kendi vicdanlarına dönüp bakmalıdır. Hindistan ve İsrail gibi ülkeler, Müslümanlara yönelik ayrımcılığı, şiddeti ve katliamları gerçekleştirirlerken, başka coğrafyalarda stratejik ortaklıklar kurma hakkını kendinde göremezler." değerlendirmesinde bulundu.