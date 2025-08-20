DOLAR
40,92 -0,06%
EURO
47,77 -0,13%
ALTIN
4.396,92 -0,56%
BITCOIN
4.639.981,89 0,08%

Öztürkler'den İsrail ve GKRY'ye Hava Savunma Sistemi Tepkisi: 'KKTC'ye Karşı Her Masayı Yıkarız'

Ziya Öztürkler, İsrail ve GKRY'nin Ada'ya hava savunma sistemi girişimini KKTC'ye yönelik açık tehdit ilan ederek, Türkiye ile birlikte karşı çıkacaklarını söyledi.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 15:25
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 15:25
Öztürkler'den İsrail ve GKRY'ye Hava Savunma Sistemi Tepkisi: 'KKTC'ye Karşı Her Masayı Yıkarız'

Öztürkler'den İsrail ve GKRY'ye Hava Savunma Sistemi Tepkisi

KKTC Meclis Başkanı: Girişim, Ada ve bölge için tehdit oluşturuyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, İsrail ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Ada'ya hava savunma sistemi yerleştirme girişimlerine tepki gösterdi.

Öztürkler, Oktan Türk Teşkilatı Derneği Başkanı Rauf Babacan ve dernek yönetimini kabulünde yaptığı konuşmada, söz konusu girişimi KKTC'ye yönelik açık bir tehdit olarak nitelendirdi ve GKRY-İsrail ittifakının barışa değil bölgesel istikrarsızlığa hizmet ettiğini vurguladı.

Hindistan'ın GKRY ile yürüttüğü askeri işbirliğine de dikkat çeken Öztürkler, bölgeyle ilgisi olmayan ülkelerin Doğu Akdeniz'de yaptığı provoke edici hamlelerin kabul edilemez olduğunu belirtti ve bu tür adımların bölgesel gerilimi tırmandırdığını söyledi.

Öztürkler, ülkesinin haklarını sonuna kadar korumakta kararlı olduklarını şu sözlerle dile getirdi: "KKTC’ye karşı kurulan her masayı, ana vatan Türkiye ile birlikte yıkarız."

Meclis Başkanı, ayrıca "Bu halkın güvenliği, hiçbir küresel hesabın parçası olamaz. Biz yalnız değiliz. Türkiye Cumhuriyeti’nin güçlü desteğiyle bu topraklarda barışı ve egemenliği korumaya kararlıyız." ifadelerine yer verdi.

Öztürkler, konuşmasının devamında "KKTC'ye karşı askeri işbirliklerine yönelen ülkeler, önce kendi vicdanlarına dönüp bakmalıdır. Hindistan ve İsrail gibi ülkeler, Müslümanlara yönelik ayrımcılığı, şiddeti ve katliamları gerçekleştirirlerken, başka coğrafyalarda stratejik ortaklıklar kurma hakkını kendinde göremezler." değerlendirmesinde bulundu.

İLGİLİ HABERLER

2025-2026'da Zilsiz Okul Dönemi: MEB'den Yeni Genelge

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım

Araçlara Kamera, Araç Takip Sistemi ve Acil Durum Butonu Zorunlu — 19 Ağustos 2025

Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bolu Mengen'de Orman Yangını: Kıyaslar'da Müdahale Sürüyor
2
Işıkhan: 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşme'de Çalışanı Enflasyona Ezdirmeyeceğiz
3
İslami ve İnsani Bir Sorumluluk: Gazze Konferansı 22 Ağustos'ta İstanbul'da
4
Mahir Gün'ün Telefon Notlarında 'Kullanılmışlık Hissi' — İBB Yolsuzluk Soruşturması
5
Erdoğan-Schoof Telefonda: Türkiye-Hollanda İlişkileri ve Bölgesel Gündem
6
Bursa İnegöl'de Kreşte Havuza Düşen 4 Yaşındaki Berra Dizi Hayatını Kaybetti
7
Akbank PoChallenge 2025: Yapay Zeka Projelerine 40.000 Dolar Ödül

Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi

Cumhurbaşkanlığı Erken Dönem Kariyer Programı: Gençlere Staj ve İş Kapısı

2025-2026'da Zilsiz Okul Dönemi: MEB'den Yeni Genelge

Hatay Reyhanlı'da 657'ye Tabi Memur Alımı: 3 VHKİ Kadrosu ve Başvuru Tarihleri

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım

Garanti BBVA Kripto'da USDT Alım-Satım ve Transfer Başladı

Çorum'da ÇOKİŞ ile Kadın İstihdamında Tarihi Atılım

AK Parti'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Aydın'da Maaş Müjdesi: En Düşük 40.000 TL

Araçlara Kamera, Araç Takip Sistemi ve Acil Durum Butonu Zorunlu — 19 Ağustos 2025

Deprem Bölgesine Özel Destek: Cazibe Merkezleri ve YTAK ile Düşük Faizli Kredi Dönemi Başladı

SGK’dan işverene ve iş arayana müjde: İşsizlik ödeneği alanlara özel istihdam teşviki

İLBANK'tan Aydın'a 860 Milyon Lira Destek — Çerçioğlu Şehri Yenileyecek