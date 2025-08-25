Özvar: 2025-YKS'de Devlet Üniversitelerinde Kontenjanların %99'u Doldu

YÖK Başkanı Özvar: 2025-YKS yerleştirme sonuçları açıklandı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) yerleştirme sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı. Özvar, sonuçların ÖSYM'nin "ykssonuc.osym.gov.tr" adresinden ilan edildiğini hatırlattı.

Kontenjan doluluk oranlarında dikkat çekici veriler

Özvar açıklamasında, devlet üniversitelerinde toplam kontenjanların yüzde 99'unun dolduğunu, ön lisans kontenjanlarının ise tamamının dolduğunu bildirdi. Ayrıca, devlet üniversitelerinin başarı sırası barajı olan Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık ve Hukuk programlarının tamamı dolduğunu vurguladı.

Özvar, mühendislik programlarında doluluk oranının yüzde 97'yi, öğretmenlik programlarında ise yüzde 95 olarak gerçekleştiğini paylaştı.

Yeni açılan programlara yoğun ilgi

Yükseköğretim sisteminde istihdam odaklı dönüşüm çabalarına işaret eden Özvar, yapay zeka, yeşil dönüşüm, sağlık ve tarımda dijital teknolojilere dayalı programlara adayların büyük teveccüh gösterdiğini belirtti. Özvar, "3'ü lisans, 24'ü ön lisans olmak üzere bu yıl ilk kez açtığımız 27 programda tek bir kontenjan bile boş kalmadı" dedi.

Son olarak Özvar, tüm gençleri kutlayarak sonuçların hayırlı olmasını diledi ve duyuruyu NSosyal hesabından paylaştığını açıkladı.