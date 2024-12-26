Pakistan, Afganistan'daki Hava Saldırılarını 'Güvenlik Tehditleri' İçin Gerçekleştirdiğini Açıkladı

Pakistan, Afganistan'daki Hava Saldırılarını Duyurdu

Pakistan, Afganistan topraklarına gerçekleştirdiği hava saldırılarının "güvenlik tehditlerini" hedef aldığını açıkladı. Yerel medyadan gelen bilgilere göre, Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mümtaz Zehra Beluç, başkent İslamabad'da düzenlediği haftalık basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Güvenlik Tehditlerine Yönelik Operasyonlar

Beluç, Afganistan'da mevzilenen "güvenlik tehditlerine" istihbarat temelli operasyonlar düzenlendiğini, bunun da Pakistan vatandaşlarının güvenliğine zarar veren unsurlardan kaynaklandığını belirtti. Ayrıca, Afganistan'ın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine saygı duyduklarını vurgulayan Beluç, vatandaşlarını korumanın Pakistan için en önemli öncelik olduğunu ifade etti.

Beluç, hedef alınan yerlere dair açıklamalarda bulunarak, "Pakistan ve vatandaşlarına yönelik terörist unsurların oluşturduğu tehditler vardı" dedi. Ancak, operasyonların hangi gruba yönelik gerçekleştirildiği hakkında detay vermekten kaçındı.

Afganistan'dan Tepkiler

Afganistan yönetimi, Pakistan'ın 24 Aralık'ta düzenlediği hava saldırılarının uluslararası normlara aykırı olduğunu savunarak, "yanıtsız kalmayacağını" duyurdu. Afgan yetkililer, söz konusu saldırılarda çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 46 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı. Ayrıca, Afgan hükümeti, tepkisini göstermek amacıyla Pakistan'ın Kabil Maslahatgüzarını bakanlığa çağırdı.

Pakistan'ın Terör Sorunu

Pakistan'ın Afganistan'a sınırı olan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde son yıllarda terör saldırılarında önemli bir artış gözlemlendi. Bu bölgelerde Peştun ve Beluc etnik gruplarının haklarını savunduğunu iddia eden silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere saldırılar düzenlemekte.

İslamabad, çoğunlukla Hayber Pahtunhva eyaletinde faaliyet gösteren TTP'nin Afganistan'da barındığını ve saldırılarını burada organize ettiğini öne sürerken, Afgan yönetimi bu iddiaları reddetmektedir. Daha önce de Pakistan ordusu, Afganistan'ın Host, Paktiya ve Kunar vilayetlerinde TTP üslerini hedef almış ve bu saldırılar iki ülke yönetimleri arasında gerilime yol açmıştır.