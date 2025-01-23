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Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'ten Erdoğan'a Taziye Telefonu

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Erdoğan'a çıkan yangınla ilgili taziyelerini iletti.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 15:44
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 15:44
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'ten Erdoğan'a Taziye Telefonu

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'ten Taziye Telefonu

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Türkiye’nin Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangına ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye telefonuyla destek sundu.

Yangın Faciası Üzerine Duygusal Görüşme

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Şahbaz Şerif, Erdoğan'ı telefonla arayarak yangın faciası sebebiyle taziye dileklerini iletti. Bu görüşme sırasında Şerif, Türkiye’ye olan desteklerini de dile getirdi.

Yangın olayının ardından uluslararası dayanışmanın önemine vurgu yapan bu görüşme, iki ülke arasındaki sıkı ilişkilerin bir göstergesi olarak değerlendirildi.

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