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Pakistan'da Aşiretler Arası Çatışmalarda Ateşkes

Hayber Pahtunhva'da 50 kişinin ölümüne yol açan çatışmalara 2 aylık ara verildi. Ateşkes kararı alındı.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 15:32
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 15:32
Pakistan'da Aşiretler Arası Çatışmalarda Ateşkes

Pakistan'da Aşiret Çatışmalarında Ateşkes İlanı

Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde, iki aşiret arasında süregelen toprak paylaşımı sorunu nedeniyle 50 kişinin hayatını kaybettiği silahlı çatışmalara 2 ay süreyle ara verildi.

Çatışmalar ve Ateşkes Anlaşması

Geçtiğimiz hafta patlak veren kavgada, Boşehra ve Malikel aşiretleri arasında başlayan çatışmalar, Kurram bölgesinde yoğunlaşmış durumda. Hükümet kaynaklarına göre, 8 gün süren çatışmalar sonucunda 226 kişi yaralanmış ve taraflar arasında 2 aylık ateşkes anlaşması imzalanmıştır.

Geleneksel meclis Jirga üyeleri, ateşkes anlaşmasını ihlal eden tarafın 431 bin dolar para cezasına çarptırılacağını duyurdu.

Mezhepsel Gerginlik ve Çatışmanın Yayılması

Sahip olduğu özgün yapısıyla tanınan Kurram bölgesinde, eski milletvekili Sahid Turi yaptığı açıklamada, toprak anlaşmazlığının zamanla mezhep çatışmasına döndüğünü belirtti. Kurram, Pakistan'daki Şii nüfusun yoğun olduğu bölgelerden biridir.

Hayber Pahtunhva eyaletinin başkenti Peşaver şehrine 218 kilometre mesafede bulunan Kurram, sık sık aşiretler arası ve mezhepsel çekişmelere sahne olmaktadır.

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