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Pakistan'da Bombalı Saldırı: 1 Ölü, 6 Yaralı

Belucistan'da dükkana düzenlenen el bombalı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 13.08.2024 17:19
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 17:19
Pakistan'da Bombalı Saldırı: 1 Ölü, 6 Yaralı

Pakistan'ın Belucistan Eyaletinde Bombalı Saldırı

Eyaletin Ketta bölgesinde motosikletli saldırganların yaptığı el bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti ve 6 kişi yaralandı.

Olayın Detayları

Yerel yetkililerin verdiği bilgilere göre, saldırı, 14 Ağustos öncesinde gerçekleşti ve kimliği belirsiz saldırganlar, Pakistan bayrağı satan bir dükkana hedef aldı.

Belucistan Sağlık Bakanlığı'ndan Medya Koordinatörü Wasim Baig olay hakkında açıklama yaptı. Baig, yaralıların hastaneye kaldırıldığını ve bunlardan 2'sinin durumunun ağır olduğunu belirtti.

Henüz Bir Sorumlu Bulunamadı

Yapılan saldırının ardından henüz bir örgüt ya da grup olayı üstlenmiş değil. Yetkililer, araştırmalarını sürdürmektedir.

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