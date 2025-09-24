Pakistan'da Dera İsmail Han Operasyonunda 13 Militan Etkisiz Hale Getirildi

Pakistan güvenlik güçleri Dera İsmail Han'da 13 militanı etkisiz hale getirdi

Pakistan Silahlı Kuvvetleri Halkla İlişkiler Servisi (ISPR) tarafından yapılan açıklamaya göre, Hayber Pahtunhva eyaletinin Dera İsmail Han bölgesinde düzenlenen istihbarata dayalı operasyonda 13 militan etkisiz hale getirildi.

Operasyonun ayrıntıları

Açıklamada, operasyon sonucunda militanlara ait silah ve mühimmat ele geçirildiği belirtildi. ISPR'nin verdiği bilgilere göre operasyonun istihbarata dayalı olarak planlandığı vurgulandı.

Pakistan'ın terör sorunu

Pakistan'da silahlı saldırılar özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor. Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı grupların, hem güvenlik güçlerine hem de sivillere yönelik saldırılar düzenlediği bildiriliyor.

İslamabad yönetimi, Pakistan Talibanı (TTP)'nın Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor. Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA)'nun saldırıları öne çıkıyor; BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve bölgenin Beluc halkınca yönetilmesini talep ediyor.