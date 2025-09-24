Pakistan'da Dera İsmail Han Operasyonunda 13 Militan Etkisiz Hale Getirildi

Hayber Pahtunhva'nın Dera İsmail Han bölgesinde düzenlenen istihbarata dayalı operasyonda Pakistan güvenlik güçleri 13 militanı etkisiz hale getirip silah ve mühimmat ele geçirdi.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 18:13
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 18:13
Pakistan'da Dera İsmail Han Operasyonunda 13 Militan Etkisiz Hale Getirildi

Pakistan güvenlik güçleri Dera İsmail Han'da 13 militanı etkisiz hale getirdi

Pakistan Silahlı Kuvvetleri Halkla İlişkiler Servisi (ISPR) tarafından yapılan açıklamaya göre, Hayber Pahtunhva eyaletinin Dera İsmail Han bölgesinde düzenlenen istihbarata dayalı operasyonda 13 militan etkisiz hale getirildi.

Operasyonun ayrıntıları

Açıklamada, operasyon sonucunda militanlara ait silah ve mühimmat ele geçirildiği belirtildi. ISPR'nin verdiği bilgilere göre operasyonun istihbarata dayalı olarak planlandığı vurgulandı.

Pakistan'ın terör sorunu

Pakistan'da silahlı saldırılar özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor. Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı grupların, hem güvenlik güçlerine hem de sivillere yönelik saldırılar düzenlediği bildiriliyor.

İslamabad yönetimi, Pakistan Talibanı (TTP)'nın Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor. Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA)'nun saldırıları öne çıkıyor; BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve bölgenin Beluc halkınca yönetilmesini talep ediyor.

İLGİLİ HABERLER

Ocak 2026: Ek Ders Ücretlerine Çifte Zam — Öğretmenlerin Yeni Maaşları

Arnavutköy’de İcra İlanı: 15.283.200,00 TL'lik Tarla ve %1 KDV'li KİPTAŞ Dairesi

Garanti BBVA Genç: 18-26 Yaş İçin Yeni Mobil Menü

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kıbrıs Gazisi Aziz Kara Manisa'da Uğurlandı
2
Pezeşkiyan: İran nükleer bomba üretme peşinde değil
3
Doha'da Nebevî Rehberlik Konferansı: Hazreti Muhammed'in Savaş ve Barış Ahlakı
4
Malavi'de Chakwera, 16 Eylül Genel Seçiminde Yenilgiyi Kabul Etti
5
Bakan Ersoy: İsmail Gaspıralı Türk Dünyasının Vefa Borcu
6
DSÖ: Hamilelikte Parasetamol ile Otizm Arasında Kanıt Yok
7
DSÖ: Gazze'de En Az 15.600 Hastaya Tıbbi Tahliye Gerekiyor

Enpara: 27 Eylül 2025'te IBAN Değişikliği ve Bankacılık Kesintisi

Garanti BBVA Genç: 18-26 Yaş İçin Yeni Mobil Menü

Asgari Ücret 2026: Uzman Özgür Erdursun’dan İlk Rakam — 26 bin 524 lira Öngörüsü

Arnavutköy’de İcra İlanı: 15.283.200,00 TL'lik Tarla ve %1 KDV'li KİPTAŞ Dairesi

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim

Ege'de Öğrencilere Çifte Müjde: Aydın'da AYKART, Uşak'ta Kızılay'dan Forma Desteği

Emeklilere Kredi Kapısı Açıldı: Limit, Yaş Sınırı ve Kredi Notu Detayları

Sıfır Faiz ve Düşük Faizli 50.000 TL Krediler: QNB Finansbank, Garanti BBVA, Denizbank

UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor

Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı

Ocak 2026: Ek Ders Ücretlerine Çifte Zam — Öğretmenlerin Yeni Maaşları

Ankara’da Konser Operasyonu: ABB’de 154,4 Milyon TL İddiası