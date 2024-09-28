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Pakistan'da Helikopter Kazası: 6 Ölü, 8 Yaralı

Kuzey Veziristan'da düşen helikopterde 6 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi ağır yaralandı. Mari Petroleum'dan açıklama geldi.

Yayın Tarihi: 28.09.2024 14:24
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 14:24
Pakistan'da Helikopter Kazası: 6 Ölü, 8 Yaralı

Pakistan'da Helikopter Kazası

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Kuzey Veziristan bölgesinde "Mi-8" tipi bir helikopter düştü. Olayda ilk belirlemelere göre 6 kişi yaşamını yitirdi ve 8 kişi ağır yaralandı.

Kaza Detayları

Yerli medya kaynaklarına göre, charter uçuşu gerçekleştiren helikopter, motor arızası nedeniyle petrol sahasına düştü. Kazada hayatını kaybedenlerin yanı sıra yaralılar, güvenlik güçlerinin yardımıyla hemen en yakın hastanelere kaldırıldı.

Şirketten Açıklama

Helikopteri kiralayan Mari Petroleum Şirketi, kazanın teknik problemlerden kaynaklandığını ve bölgedeki güvenlik sorunlarıyla direkt bir ilgisi olmadığını duyurdu. Helikopterde bulunan pilotların ise Rusya vatandaşı olduğu bildirildi.

Soruşturma Başlatıldı

Kazanın ardından yetkililer tarafından bir soruşturma başlatıldığı da kaydedildi. Olayla ilgili daha fazla bilgi edinilmesi bekleniyor.

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